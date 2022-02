Roberta Anastase: Nu va trece de Parlament o lege a presei, desi multi o au in cap

In raportul Mecanismului de Cooperare si Verificare, Comisia Europeana a atras atentia asupra rolului mijloacelor de informare in masa, semnaland hartuirea si unor oficiali importanti si a magistratilor.

Invitata la emisiunea "Jurnalul de seara", de la Digi 24, deputatul PDL Roberta Anastase a vorbit despre campaniile de presa care se duc in Romania.

"Raportul MCV sesizeaza ceea ce se afla si in raportul OSCE. Pana la urma, se vorbeste de libertatea persoanei si dreptul ei de a se apara, nu numai de a fi tinta. Situatia sugereaza necesitatea unei revizuiri a normelor existente pentru a garanta faptul ca libertatea presei este insotita de o protectie corespunzatoare a institutiilor si a drepturilor fundamentale ale persoanelor. Eu nu cred ca in Parlament ar trece o idee cu legea presei, desi multi o au in cap", a declarat fostul presedinte al Camerei Deputatilor.

