Razboiul orgoliilor ne face de rasul curcilor

Razboiul total, declansat prin asedierea fortaretei Roberta Anastase si bombardarea punctului strategic Gabriel Oprea, nu pare sa produca alte efecte imediate decat amorteala parlamentului si paralizarea votului, anume pentru ca guvernul sa inghita in sec, presedintele sa scrasneasca din dinti, iar Crin si Ponta, sa spere ca au dat lovitura si, in sfarsit, moare capra vecinului.

Caci cum altfel decat amorteala si paralizie poti numi un moment, cand parlamentul a inghetat, legile stau la congelare ca produsele de tip "gospodina", iar sperantele noastre de mai bine sunt toate trimise la hibernare, ca ursii?

Aratatul cu degetul in directia adversa, trasul cu prastia de dupa colt si asezatul cojilor de banana in calea inamicului, iata numai o parte din armele de distrugere in masa, cu care beligernatii isi dau poalele peste cap, ca sa vada dusmanul in direct, cum arata adevarata fata a adversarului.

In asemenea moment, cand stanga a atacat cu spada, dreapta cu sabia, iar antenele Felix lovesc necrutator in eter cu armele lor neconventionale, mi se pare cam prea putin faptul ca presedintele a scos din teaca numai ramura de maslin.

Cui ii arde de armistitiu, cand cortina de fier a si fost trasa, iar acuma se munceste din greu pentru a se inalta zidul Berlinului intre palatul Cotroceni, plus Victoria, si restul lumii?

Ads

Comicii vestiti ai partidelor nu se dezmint

Telespectatorul face ochii cat cepele, cand vede cum isi spala lumea buna rufele murdare la televizor si cum isi usuca lenjeria intima pe sarma, de unde se simte in vecini mirosul fin de detergent scump si inteligent.

El are impresia ca asista la un spectacol de comedie, cu un divort rasunator, la care sotia se distreaza povestindu-le prietenelor cum si-a prins sotul cu amanta in dormitor, iar sotul rade cu gura pana la urechi, explicandu-le amicilor cum si-a surprins sotia in cada de la baie, clabucindu-se cu soferul.

Omul sarac dar cinstit, abonat la cablu ca sa rumege mai mult stiri rele decat bune, dar sa manance din cand in cand si telenovele unse pe paine, ramane ca la dentist, cand constata ca i se servesc numai rafuieli in aspic si ciondaneli a la grec.

Cand a votat la urna, el nici n-a banuit ca alesii, in loc sa se duca, disciplinati, la sedinte, se vor da pe derdelus, tintindu-si reciproc bulgari de zapada, aruncandu-si frisca batuta in fata, ca Stan si Bran, sau rosii in bulion, ca Pacala si Tandala.

Ads

Ce am votat si cu ce ne-am ales

Alegatorului nici prin cap nu i-a trecut ca singura minte treaza va fi una nevotata de ei, si chiar necandidata, respectiv domnul Isarescu, aparut la televizor, parca anume ca sa aminteasca pentru ce ne-am dus la vot si incotro am luat-o, dupa aceea.

La una ca asta, presedintele si-a adus aminte de teaca in care tine degeaba ramura de maslin, intrucat nici toreadorului Ponta, nici matadorului Crin nu le plac maslinele, iar ramurile cu atat mai putin.

Ei s-au facut ca ploua, ca si cum guvernatorul, aratandu-se la TV, n-ar fi vorbit asa cum a vorbit, ci ar fi crosetat asa cum se croseteaza si, ca urmare, si-au bagat amandoi capul in nisip, ca strutul.

Se simte de la distanta ca au de gand sa castige batalia nu atat cu capul, cat cu partea cealalta a strutului, nepitita in nisip, lasata la vedere, si pregatita sa demareze bombardamentul neconventional in orice moment, daca adversarul mai umbla la teaca si daca ameninta cu maslinul.

Ramane sa vedem de partea cui va fi norocul

Acum, cand lupta cu orgoliile a ajuns de rasul curcilor, iar tranta cu vanitatile de plansul gainilor, nimeni nu stie cine va invinge.

Ar fi gresit sa contam pe inteligenta domnului Ponta, ar fi si mai gresit sa mizam pe cea a domnului Boc. Pe dibacia domnului Crin este chiar contraindicat sa pui ramasag.

Am putea pune pariu, cel mult, pe sansele domnului Basescu, dovedite in repetate randuri. Dar, chiar si pentru cei mai norocosi, proverbul spune ca ulciorul nu merge de foarte multe ori la apa.

Ads