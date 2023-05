Președinta Parlamentului European, mesaj în română, la Chișinău: ”Moldova nu este singură. Vă vom sprijin atâta timp cât va fi nevoie” VIDEO

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a afirmat, duminică, la Chişinău, în cadrul evenimentului Adunarea „Moldova Europeană” că a avansat ideea conform căreia chiar anul acesta ar putea începe discuţiile pentru aderarea Republici Moldova la Uniunea Europeană.

„Dragi prieteni, trăim vremuri de instabilitate, dar puteţi să fiţi mândri de faptul că cei care au încercat să vă destabilizeze ţara nu au avut succes. Moldova a rămas dreaptă, în ciuda ameninţărilor şi a intimidării. Lumea a văzut curajul dvs când aţi înfruntat ameninţările ruseşti, când aţi ale democraţia în faţa autocraţiei, libertatea în locul fricii”, le-a transmis preşedinta PE.

Roberta Metsola şi-a început discursul vorbind în limba română, transmiţându-le celor prezenţi la mitingul de la Chişinău că „Moldova este Europa!”.

„Dragi cetăţeni ai Republicii Moldova, Dragi europeni! Sunt atât de mândră să fiu astăzi aici, în faţa acestei mulţimi mari de oameni care cred în viitorul european al Moldovei. Sunt aici alături de dvs şi de Maia Sandu să vă aduc un mesaj: Europa este Moldova, Moldova este Europa!”, le-a spus Metsola moldovenilor adunaţi în capitala ţării.

Ea a subliniat valorile comune ale UE şi Republicii Moldova, arătând că mica ţară de dincolo de Prut va face Europa „mai puternică”.

„Suntem aici să confirmăm alegerea dvs europeană, să sprijinim alegerea dvs. de a vă alătura Uniunii Europene ca stat membru, să subliniem că drepturile dvs merită să fie protejate la fel ca cele ale tuturor cetăţenilor ale Uniunii. Pentru ca tinerii din Moldova să aibă acces la oportunităţile pe care copiii mei le au, pentru ca tinerele (...) să aibă aceleaşi şanse de a-şi atinge potenţialul ca fel ca celelalte tinere din Europa. Europa este familia voastră şi e dreptul dvs de a alege destinul ţării voastre! Voi alegeţi Europa şi Europa vă va primi cu braţele şi inima deschisă. Nu există puteri mici sau mari în Europa, noi credem în oportunităţi pentru toţi, în egalitate şi în libertate”, a mai spus preşedintele Parlamentului European.

Aceasta a precizat că Moldova „este parte din familia europeană” şi că nu este singură.

„Moldova nu este singură”, a spus Roberta Metsola în româneşte.

Aceasta a vorbit şi despre Maia Sandu despre care a spus că este „un lider care inspiră” şi care întruchipează conceptul de european. Metsola s-a arătat onorată să fie alături de Maia Sandu, despre care a spus că este „un preşedinte care are curajul de a schimba cursul istoriei în Moldova şi care va schimba faţa Europei”.

„Maia, doamnă preşedintă, vreau să stau alături de dvs. când ţara dvs. va deschide oficial negocierile, să sperăm că chiar în acest an!

