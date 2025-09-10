Preşedinta Parlamentului European, după atacul cu drone rusești pe teritoriul polonez. „Are tot dreptul să se apere împotriva oricărui atac”

Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 11:27
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, spune că Polonia are tot dreptul să se apere, iar Uniunea Europeană (UE) trebuie să se asigure că este pregătită să facă față oricărui atac.
Comentariul președintei Parlamentului European vine după atacul cu drone rusești pe teritoriul polonez, în spațiul NATO.
„Polonia are tot dreptul să se apere. Încă investigăm ceea ce s-a întâmplat. Am văzut anunțul Guvernului Poloniei și al premierului. Dar fără îndoială, Polonia are tot dreptul să se apere împotriva oricărui atac”, a declarat Roberta Metsola pentru antena3.ro.
Întrebată cum ar trebui să reacționeze UE la acest atac, Metsola spune că „Uniunea Europeană este unită. Nu este doar un stat UE, este și un stat membru NATO.
Nu numai capacitățile noastre comune de apărare și securitatea noastră sunt puse în discuție, ci și gradul nostru de pregătire pentru a ne asigura că suntem pregătiți pentru un astfel de atac”.
NATO nu consideră incursiunea dronelor rusești în Polonia un atac, dar analizează incidentul. Între 6 și 10 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, fiind detectate de radarele Patriot.
Forțele aliate au ridicat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere și realimentare, iar Consiliul Nord-Atlantic se reunește miercuri, 10 septembrie, pentru a discuta situația.
