Femeia care strălucește într-o lume a bărbaților. Românca e campioană la Women Rally, dar și șefă de șantier: ”Mi se spune boss!”

De profesie inginer, Robertina Râcu lucrează în domeniul construcțiilor de 18 ani și recunoaște că la serviciu este mână de fier. Fosta handbalistă, acum pilot de curse, spune că niciunul dintre cei peste 80 de bărbați pe care-i are în subordine nu iese din cuvântul ei.

Nu contează că afară sunt -10 grade sau 40, în fiecare zi pe Robertina Râcu, pilot în Campionatul Național de Women Rally, o găsești pe șantier, unde își coordonează angajații în proiecte de alimentare cu apă, canalizare, construcții de poduri și de drumuri.

Robertina activează într-o lume a bărbaților și are foarte mulți în subordine.

„Au fost mulți, sunt și acum, la început de an sunt mai puțini. Dar pe parcursul anului undeva la 80” - Robertina Râcu, pilot în Campionatul Național Women Rally.

„Mi se spune boss, sunt puțin rea. Sunt un pic dură pentru că atunci când ești femeie trebuie să îi ții în frâu ca să poți să păstrezi respectul acela. Trebuie să fii puțin dur cu ei” - Robertina Râcu, pilot în Campionatul Național Women Rally.

„O zi din viața mea înseamnă trezire la 5 și jumătate - 6, apoi la 6 jumătate ajung pe șantier. Pe timp de vară, ajung undeva la 21:00 acasă, este un program încărcat, dar atunci când îl faci cu plăcere, nu simți” - Robertina Râcu, pilot în Campionatul Național Women Rally.

În sezonul trecut Robertina și-a făcut debutul în raliuri, la îndemnul prietenei sale, Laura Savu. Sportiva a avut rezultate foarte bune.

„La București am luat locul 3 la debutante, la Cluj am luat locul 1 la debutante, locul 3 pe podium, iar la Brașov am luat locul 1 la debutante” - Robertina Râcu, pilot în Campionatul Național Women Rally.

Ads

Pilotul recunoaște că microbul motorsportului i-a intrat în sânge, iar pentru sezonul acesta și-a schimbat și mașina.

“Anul trecut am concurat cu o mașină cu un motor de 3000, iar anul acesta am spus că trebuie să fac o schimbare și am schimbat-o cu un motor de 5000” - Robertina Râcu, pilot în Campionatul Național Women Rally.

Robertina nu este străină de sport. „Timp de 14 ani, eu și sora mea am practicat handbalul” – Robertina Râcu, pilot în Campionatul Național Women Rally.

Ea povestește că în majoritatea timpului poartă haine sport și casual. Dar îi plac mult și ținutele elegante.

“În momentul în care mă îmbrac elegant, oamenii se uită ciudat la mine. Nu sunt obișnuiți cu mine în alte ținute decât cele sport” - Robertina Râcu, pilot în Campionatul Național Women Rally.

Femeia de afaceri spune că în mașina ei găsești de toate. „Am ținute de primăvară, vară, iarnă. Pantofi, bocanci, cizme, cască, orice se găsește. În 5 minute mă schimb, sunt ca în armată” - Robertina Râcu, pilot în Campionatul Național Women Rally.

Ads