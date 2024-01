Gestul rușinos făcut de selecționerul plătit cu 30 de milioane de euro pe an VIDEO

Naționalele Arabiei Saudite și Coreei de Sud, antrenate de italianul Roberto Mancini, respectiv germanul Jurgen Klinsmann, s-au întâlnit în cel mai așteptat duel din optimile Cupei Asiei.

Arabia Saudită a fost la un pas de victorie, prin golul lui Radif (46), însă sud-coreenii au egalat în prelungiri (90+9), prin Cho Gue-Sung.

La penalty-uri, naționala lui Son Heung-Min, vedeta de la Tottenham, s-a impus cu 4-2.

Coreea de Sud va întâlni în sferturi Australia.

În schimb, selecționerul saudiților, plătit cu 30 de milioane de euro pe an, s-a remarcat cu un gest rușinos, el preferând să plece la vestiare înainte de executarea ultimului penalty (în condițiile în care acesta putea fi ratat) și fără să-și felicite adversarul direct, pe Jurgen Klinsmann.

Mancini's actions are disgraceful and there are no excuses. Although the odds are against you, leaving without shaking hands with your opponents is embarrassing and disrespectful.

Remember Mancini is reciving 25M per year..... pic.twitter.com/FsWdJ6QHpC