Robinho: Sunt un zeu

Mijlocasul lui Manchester City, Robinho, are numai cuvinte de lauda la adresa sa dupa transferul in Anglia. Brazilianul a dezvaluit ca este considerat un zeu de suporterii gruparii din Manchester.

"Toata lumea ma recunoaste oriunde m-as duce in oras. Sunt foarte amabili cu mine, imi spun multe lucruri frumoase despre talentul meu, ceea ce reprezinta o motivatie extraordinara pentru mine. Sunt deja un zeu si inca n-am facut nimic pentru club. Dorinta mea cea mai mare este sa le rasplatesc increderea pe care mi-o acorda cu evolutii bune, victorii si cat mai multe goluri", a spus Robinho.

Fostul fotbalist al lui Real Madrid a facut o comparatie intre stilul de joc iberic si cel britanic.

"Ritmul partidelor din Anglia este fantastic, nu se compara cu absolut niciun campionat in care am jucat in trecut. Se joaca in viteza si din punct de vedere tehnic este mult peste asteptarile mele. Diferenta dintre Spania si Anglia nu este foarte mare, in comparatie cu diferenta dintre Brazilia si Primera Division. Diferenta cea mai mare fata de Spania e reprezentata de arbitri. Aici, ei sunt mult mai implicati in joc, lasa meciul sa curga firesc si fluiera destul de rar".

Mijlocasul brazilian s-a transferat in aceasta vara la Manchester City de la Real Madrid in schimbul a 40 de milioane de euro.

