Super starul brazilian condamnat la nouă ani pentru viol iese la contraatac

Fostul fotbalist Robinho, în vârstă de 40 de ani, care a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru viol, a insistat că are suficiente dovezi pentru a-şi demonstra nevinovăţia. Potrivit acestuia, justiţia italiană l-a ignorat, informează rmc.fr.

Condamnat în Italia la nouă ani de închisoare pentru violul unei tinere albaneze la Milano, în ianuarie 2022, fostul internaţional brazilian s-a declarat "obosit" de numeroasele poveşti de rasism din Italia. Pentru prima dată de la anunţarea condamnării sale, fostul atacant al lui Manchester City este convins de nevinovăţia sa, chiar dacă nu mai poate face apel în urma deciziei Curţii de Casaţie de la Roma.

"Am jucat doar patru ani în Italia şi m-am săturat să văd poveşti de rasism. Din păcate, continuă şi în prezent. Asta a fost în 2013, suntem în 2024. Aceiaşi oameni care nu fac nimic în legătură cu acest gen de lucruri sunt aceiaşi care m-au condamnat", a denunţat Robinho într-un interviu pentru TV Record.

Brazilianul este chiar convins că, dacă procesul său ar fi fost cel al unui "italian alb", verdictul ar fi fost altul. "Cu numărul de probe pe care le am, nu aş fi fost condamnat".

Fostul fotbalist a mai afirmat că a avut o scurtă relaţie cu victima în noaptea infracţiunii pentru care a fost condamnat, dar el insistă că a fost consimţită.

"Am avut o relaţie superficială şi rapidă. Ne-am sărutat.. Erau şi alte persoane acolo. Când am văzut că vrea să continue cu alţi bărbaţi, am plecat acasă. Nu am negat niciodată. A fost ceva consensual. Aş fi putut nega, pentru că ADN-ul meu nu este acolo. Dar nu sunt un mincinos", a insistat el.

Înregistrările poliţiei au contrazis versiunea lui Robinho, care susţinea că victima nu era beată în momentul incidentului. Justiţia italiană a cerut Braziliei să se asigure că fostul atacant al Seleçao îşi execută pedeapsa în ţara sa, în caz contrar el putând fi extrădat.

