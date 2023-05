Becali: Zapata e nemultumit? O sa jucam cu doi portari

Steaua o sa joace cu doi portari, asta a spus Becali referitor la informatia ca Zapata e nemultumit ca nu mai este titular.

"Habar nu am daca Zapata sau Banel sunt nemultumiti. Banel nu pleaca. Unde sa plece? Daca Zapata este nemultumit, o sa jucam cu doi portari!" a spus Gigi Becali, conform Sport.ro.

Locul lui Zapata in poarta Stelei a fost luat de Tatarusanu, in timp ce Banel Nicolita a ajuns rezerva lui Janos Szekely.

In alta ordine de idei, Steaua va juca joi, de la ora 20:45, in deplasare, cu FC Ujpest, in mansa secunda a turului doi preliminar al Europa League.