Hamutovski e gata sa-i ia locul lui Zapata la Steaua

Fostul portar al Stelei, Vasili Hamutovski, marturiseste ca este in forma si anunta ca este gata sa revina in Ghencea din vara, mai ales ca Robinson Zapata se afla pe picior de plecare.

"Nu stiu nimic despre Zapata. N-am patit asa ceva in toata cariera mea de portar, sa dau cu piciorul pe langa minge, si pentru asta ii multumesc lui Dumnezeu. Tin minte, cand era Zenga antrenor, am facut pregatire separata cu el. Mi-a spus ce strategie sa adopt, stateam ore in sir numai eu cu el si pregateam tactica. Am invatat foarte multe lucruri bune de la el.

Bielorusul joaca in liga a doua germanana, insa n-ar spune nu unei reveniri in Romania din vara: "Nu m-a sunat nimeni de la Steaua, dar mai am contract cu nemtii pana in vara. Astept oferte, am deja doua sau trei variante. Nu le pot spune deocamdata. Sunt in forma foarte buna, dupa pe accidentarea care am suferit-o in urma cu un an si jumatate", a declarat Hamutovski pentru Prosport.

Internationalul din Belarus a evoluat pentru Steaua in perioada 2003-2005, perioada in care a evoluat in 50 de partide in tricoul ros-albastru.

In prezent, Hamutovski joaca pentru gruparea de liga secunda germana FC Augsburg, cu care mai are contract pana in vara.

