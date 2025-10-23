Prima țară din Europa care va avea taxiuri fără șofer. Ce alte state vor avea „robotaxiuri”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 08:29
486 citiri
Prima țară din Europa care va avea taxiuri fără șofer. Ce alte state vor avea „robotaxiuri”
Iniţiativa marchează cel mai concret pas de până acum al companiei în direcţia lansării robotaxiurilor pe drumurile europene FOTO X/ Baidu Inc

Gigantul tehnologic chinez Baidu a anunţat miercuri că divizia sa de vehicule autonome, Apollo Go, va începe în decembrie testele pentru taxiuri fără şofer în Elveţia, în parteneriat cu operatorul elveţian de transport public PostBus.

Iniţiativa marchează cel mai concret pas de până acum al companiei în direcţia lansării robotaxiurilor pe drumurile europene.

Potrivit comunicatului oficial, Baidu şi PostBus intenţionează ca până în primul trimestru din 2027 să lanseze un serviciu public complet autonom, denumit ”AmiGo”, care va utiliza vehiculele electrice RT6 ale Apollo Go. După implementarea sistemului, maşinile vor fi operate fără volan, consolidând tranziţia către conducerea complet autonomă.

Baidu a anunţat anterior parteneriate cu companii de transport din Occident, inclusiv cu Lyft, pentru lansarea robotaxiurilor în Marea Britanie şi Germania începând din 2026, şi cu Uber, pentru integrarea vehiculelor autonome pe platforma sa în afara SUA şi Chinei continentale.

Competiţia pentru cucerirea pieţei europene a robotaxiurilor se intensifică. Rivalul chinez Pony.ai a anunţat recent un parteneriat cu Stellantis pentru testarea taxiurilor autonome în Luxemburg, în timp ce Waymo, compania deţinută de Alphabet (Google), pregăteşte testele în Londra înainte de lansarea serviciului în 2026.

Uber intenţionează, la rândul său, să demareze în primăvara anului viitor curse complet autonome în Marea Britanie, în colaborare cu startup-ul Wayve, susţinut de SoftBank.

Pericol pentru Coaliție. Bolojan, lovit de un nou test dur: „Un candidat independent ar putea răsturna calculele în București”
Pericol pentru Coaliție. Bolojan, lovit de un nou test dur: „Un candidat independent ar putea răsturna calculele în București”
Ziare.com a luat legătura cu Cristian Pîrvulescu, politolog și decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, pentru a ne explica în ce măsură se va fragiliza Coaliția chiar...
Amenințările lui Grindeanu la adresa premierului. „PSD face un joc dublu. Obiectivul este ca Ilie Bolojan să eșueze”
Amenințările lui Grindeanu la adresa premierului. „PSD face un joc dublu. Obiectivul este ca Ilie Bolojan să eșueze”
Tensiunile din coaliția de guvernare ating din nou un punct critic, după ce președintele PSD - Sorin Grindeanu a avertizat că vor exista „consecințe” dacă reforma pensiilor speciale,...
#robotaxi, #Elvetia, #taxi , #Elvetia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Beat la volan, fotbalistul roman s-a izbit cu masina de un stalp din centrul orasului. Ce alcoolemie avea
ObservatorNews.ro
"Oferta" primita de locatarii blocului din Rahova: devin chiriasi pana isi cumpara iar apartamentul
Adevarul.ro
Mesajul terifiant despre un nou razboi mondial, transmis romanilor de un cunoscut strateg israelian: "E cat se poate de posibil"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Comuna din România care are datorii de 7,5 milioane de lei, dar și 50 de angajați. Cu toate acestea, primarul și-a majorat salariul
  2. Kievul, sub asaltul Rusiei pentru a doua noapte la rând. Dronele Kremlinului au avariat mai multe clădiri VIDEO/FOTO
  3. Un șofer român a dat peste cap radarul polițiștilor austrieci. Cu ce viteză a fost prins în drum spre Ungaria. Legea prevede confiscarea mașinilor șoferilor vitezomani
  4. România, sub "Cod roșu de explozie socială". Avertismentul lansat de un expert în sondarea populației despre cota la care au ajuns nemulțumirile românilor
  5. Prima țară din Europa care va avea taxiuri fără șofer. Ce alte state vor avea „robotaxiuri”
  6. Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele
  7. Așa arată și se simte iadul pentru sute de soldați ruși, izolați pe „insulele morții”. Luptă pentru supraviețuire, în timp ce riscă să moară de foame sau să fie țintiți de drone VIDEO
  8. Procurorii americani au retras acuzațiile împotriva șefilor unei companii românești care are contracte de 90 de milioane de dolari cu Pentagonul. În România, ancheta continuă
  9. Efect imediat ale primelor sancțiuni impuse de Trump Rusiei: Preţurile petrolului au crescut semnificativ
  10. Un bărbat drogat a încercat să forțeze intrarea cu mașina în Ambasada Rusiei la București. S-a oprit doar după ce a fost somat