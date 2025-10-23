Prima țară din Europa care va avea taxiuri fără șofer. Ce alte state vor avea „robotaxiuri”

Iniţiativa marchează cel mai concret pas de până acum al companiei în direcţia lansării robotaxiurilor pe drumurile europene FOTO X/ Baidu Inc

Gigantul tehnologic chinez Baidu a anunţat miercuri că divizia sa de vehicule autonome, Apollo Go, va începe în decembrie testele pentru taxiuri fără şofer în Elveţia, în parteneriat cu operatorul elveţian de transport public PostBus.

Iniţiativa marchează cel mai concret pas de până acum al companiei în direcţia lansării robotaxiurilor pe drumurile europene.

Potrivit comunicatului oficial, Baidu şi PostBus intenţionează ca până în primul trimestru din 2027 să lanseze un serviciu public complet autonom, denumit ”AmiGo”, care va utiliza vehiculele electrice RT6 ale Apollo Go. După implementarea sistemului, maşinile vor fi operate fără volan, consolidând tranziţia către conducerea complet autonomă.

Baidu a anunţat anterior parteneriate cu companii de transport din Occident, inclusiv cu Lyft, pentru lansarea robotaxiurilor în Marea Britanie şi Germania începând din 2026, şi cu Uber, pentru integrarea vehiculelor autonome pe platforma sa în afara SUA şi Chinei continentale.

Competiţia pentru cucerirea pieţei europene a robotaxiurilor se intensifică. Rivalul chinez Pony.ai a anunţat recent un parteneriat cu Stellantis pentru testarea taxiurilor autonome în Luxemburg, în timp ce Waymo, compania deţinută de Alphabet (Google), pregăteşte testele în Londra înainte de lansarea serviciului în 2026.

Uber intenţionează, la rândul său, să demareze în primăvara anului viitor curse complet autonome în Marea Britanie, în colaborare cu startup-ul Wayve, susţinut de SoftBank.

