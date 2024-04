Echipa AICitizens de la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani, Vrancea, a obținut titlul de campioană mondială la Campionatul Mondial de robotică FIRST Tech Challenge, care s-a desfășurat în perioada 15-20 aprilie 2024, în Houston, SUA. Echipa românească a concurat împotriva a 231 de echipe din întreaga lume, inclusiv împotriva echipei Ro2D2 de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești.

În competiția finală, AICitizens a format o alianță câștigătoare alături de echipele The Clueless din San Diego, California și Texpand din Cape Town, Africa de Sud. Echipa Ro2D2, care a avut parteneri din Australia și Canada, a obținut titlul de vicecampioni, fiind căpitani ai alianței finaliste, scrie bursa.ro.

Tinerii români au câștigat Campionatul Mondial de robotică FIRST Tech Challenge

Pe lângă succesul din competiția finală, echipa AICitizens a fost distinsă și cu premiul pentru Design în divizia Franklin, în timp ce Ro2D2 a câștigat premiul pentru Control în divizia Ochoa.

Toate cele patru echipe românești care au participat la Campionatul Mondial de robotică FIRST Tech Challenge din Houston, inclusiv Watt’S Up din Câmpulung, AiCitizens din Focșani, RoSophia din Galați și Ro2D2 din Ploiești, sunt calificate și pentru Campionatul Național BRD FIRST Tech Challenge.

De asemenea, la eveniment au participat și patru finaliști ai premiului Dean’s List din România, un indicator al recunoașterii individuale a excelenței în domeniul robotică.

Performanțele echipelor românești la nivel internațional sunt din ce în ce mai remarcate, continuând o tradiție de excelență începută în 2022, când Delta Force din Arad a câștigat Campionatul Mondial, stabilind un precedent important pentru echipele din afara Americii de Nord.

