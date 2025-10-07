Primii roboți chelneri apar în restaurantele din România. ”Lucrează non-stop, nu emigrează, nu pierd timpul și costă mai puțin decât un angajat”

Roboții ar putea deveni noua soluție pentru criza de personal din HoReCa. Tot mai multe restaurante din România, de la Cluj la Iași, testează chelneri autonomi care pot lucra non-stop și costă mai puțin decât un angajat. Specialiștii spun că investiția într-un astfel de robot se amortizează în mai puțin de un an, iar interesul pentru această tehnologie crește rapid într-un sector afectat de lipsa forței de muncă.

Se întâmplă deja la Cluj sau mai nou la Iași, de exemplu, unde a fost deschis un restaurant asiatic, primit cu interes de localnici datorită robotului chelner „Roby”, arată Termene.ro.

Dan Țone, fondatorul Eutron Invest România, companie care furnizează soluții tehnologice personalizate pentru societăți din mai multe sectoare, de la retail, finanțe-bănci, sănătate, producție, logistică și până la HoReCa, spune că utilizarea roboților pe post de chelner este ceva obișnuit în restaurantele din Asia.

„Un angajat costă 10.000 euro pe an, iar robotul 8.000 euro, practic investiția se recuperează în opt luni. Pentru un restaurant un astfel de robot este foarte bun, iar românilor le plac lucrurile astea, prind și atrag”, spune Dan Țone, fondatorul Eutron.

Mai mult de atât, cu roboții nu ridică problemele întâlnite în mod obișnuit în cazul salariaților.

„Roboții nu emigrează, nu fumează, nu stau de vorbă, se adresează și nu-și schimbă discursul, sunt predictibili, te conduc la masă”, afirmă Dan Țone.

Acesta dă drept exemplu Asia, țări precum Coreea de Sud, unde intri în restaurant și nu ai nicio interacțiune cu cineva, dai comanda, ți se livrează și plătești la ieșire.

Lipsa forței de muncă este cea mai mare problemă în HoReCa.

„Circa 40% din managerii de top spuneau că pentru 2025 cea mai mare problemă a lor va fi resursa umană, a doua mare problemă era predictibilitatea fiscală. Unul din șase angajați provine din Asia, iar numărul continuă să crească. Eu nu consider că este un lucru rău câtă vreme resursă umană nu exista și românul nu vrea să muncească în acest sector. Ai noștri pleacă să lucreze în HoReCa afară, noi aducem străini”, declară Dan Țone.

Primii roboți instalați în România

Fondatorul Eutron are în portofoliu mai multe tipuri de roboți pe care îi propune firmelor din România.

„Am instalat un robot la muzeul de artă din Iași, este gardian, patrulează prin cele patru încăperi. În general, angajații în industriile acestea de pază și apărare se plictisesc după două ore. Robotul acesta poate fi folosit și în office”, mai menționează Dan Țone.

La Iași, de exemplu, s-a deschis recent un restaurant asiatic, unde toată lumea vine să-l vadă pe robotul chelner Roby, care duce comanda la masă și le urează clienților „poftă bună”. Aceasta este prima unitate de acest fel din zonă, investiția aparținând unui om de afaceri chinez.

Anul trecut, și un restaurant din Iulius Mall Cluj-Napoca apela la roboți, care aveau rolul de a duce comenzile la masă și de a prelua farfuriile murdare. Și nu sunt singurele exemple de acest fel.

În România există peste 80.000 de restaurante, cafenele, baruri şi pizzerii, potrivit datelor din piață. Numărul angajaților care lucrează în industria HoReCa depășește 200.000 de persoane.

