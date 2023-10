Răzbunarea unui român sătul de roboții peste care dă la marile companii: "Le spun că vorbim imediat, doar că trebuie să aștepte"

Mulți români se plâng că s-au săturat de timpul lung de așteptare și de comunicarea cu roboții la care au trecut toate marile companii.

Așteptând să rezolve diferite probleme, aceștia se lovesc de mesaje predefinite, iar timpul de așteptare pentru a fi preluat apelul de un operator este foarte lung.

"Sunt sătul până peste cap"

Un român a mărturisit că a pus la punct un plan de răzbunare pentru aceste situații.

"Sătui de roboti care vă pun să așteptați? Puneți și voi în așteptare reprezentanții firmei când vă sună!

Sincer sunt sătul până peste cap de mizeriile de roboți de la Vodafone ori Emag. Presupun că aceeași situație e peste tot. Nu înțeleg nimic și nu mai reușesc să iau legătura cu un operator uman.

Cum le răspund? Când sunt sunat de diverși reprezentanți să stea de vorbă un minut cu mine le spun că vorbim imediat, doar că trebuie să aștepte. Îi pun în așteptare --- unii renunță imediat, alții (un record absolut) au așteptat și 8 minute înainte de a închide.

Poate se trezesc la realitate, deși mă cam îndoiesc. Dacă suntem mai mulți însă...", a scris acesta pe Reddit.

"Fix așa o să convingi tu o corporație să schimbe proceduri"

Ads

Acesta nu a fost susținut de niciunul dintre cei care au comentat. Mulți l-au ironizat, explicând de ce nu este această atitudine o soluție.

"Fix așa o să convingi tu o corporație să schimbe proceduri la nivel macro, punându-l pe Florin, student în anul 2 și operator de call-center de 2 luni să stea pe TikTok sau să iasă la o țigară cu căscuța în ureche, cât îl ții tu pe hold."

"Tratezi companiile de parcă sunt oameni"

"I-ai învățat minte pe cei de la Emag sau Vodafone, punând un reprezentant din call center pe așteptare! Acum își vor reorganiza toate departamentele și își vor schimbă toate procedurile.

Problema e că tratezi companiile de parcă sunt oameni. Nu o să își aducă "eMag" entitatea privată aminte de cum i-ai pus să aștepte în telefon și nici nu o să schimbe robotul de suport că răspuns. De obicei numai prin boicot total sau prin lege ții în frâu entități private, nu prin jocuri de orgolii mici de parcă sunteți babe la bloc."

"Sătui de semafoare care va pun să așteptați la trecerea de pietoni? Puneți și voi în așteptare! E simplu, când se face verde nu treceți."

"Refuz să iau parte la orice fel de inepție sau chestiune de natură infracțională din principiu. Oricum, am impresia că aștepți doar dacă suni la orele de vârf sau ai o problema cu răbdarea. Oamenii își fac treaba și probabil durează. Eu am întâmpinat doar experiențe ok, ba chiar mai mult decât ok în majoritatea cazurilor. Probabil în administrație e mai trist, dar na, nu e ok să răspunzi cu ură pentru că nu rezolvi nimic."

Ads