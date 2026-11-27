Ministrul delegat pentru digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru, a declarat vineri seară, 27 noiembrie, că nu deține informații despre soarta robotului ION, proiectul prezentat în anul 2023 ca „consilier” onorific în cadrul Guvernului condus atunci de Nicolae Ciucă.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, oficialul a glumit spunând că sistemul s-ar fi „pensionat”, având în vedere viteza cu care tehnologia AI evoluează și devine depășită, dar a promis că va verifica ce s-a întâmplat cu acesta.

Tehnologia depășită și promisiunea unor verificări la Guvern

Bogdan Dumitru a explicat că, în domeniul Inteligenței Artificiale, ritmul de dezvoltare este atât de alert încât un algoritm își pierde rapid relevanța. Dincolo de ironiile legate de dispariția din spațiul public a robotului ION, ministrul a subliniat că viziunea sa privind digitalizarea statului este diferită și mizează pe integrarea capacităților de calcul direct în infrastructura publică, pentru a fi accesibile la scară largă.

„Aș presupune că s-a pensionat. Dacă nu l-am mai văzut, se presupune că atât i-a fost. În această eră AI, timpul e extrem de comprimat, cu cel puțin unu-două ordine de mărime. Poate că s-a pensionat, chiar mai rău pentru el.

Să știți că o să mă interesez de el, însă nu cred că asta e direcția. Aș prefera ca inteligența care l-a propulsat atunci pe ION să stea în infrastructura statului român pe GPU-urile respective și să o folosim toți”, a spus ministrul digitalizării.

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