Un fost jucător de top a spus adio tenisului!

Spaniolul Tommy Robredo, în vârstă de 39 de ani, şi-a încheiat, luni, cariera de sportiv, el fiind învins în primul tur al turneului de la Barcelona de compatriotul său Bernabe Zapata Miralles, scor 6-1, 6-1.

Robredo, locul 362 ATP, a înregistrat cea mai bună clasare din carieră, locul 5 mondial, în 2006.

A câştigat 12 trofee la simplu şi cinci la dublu, dar şi de trei ori Cupa Davis cu echipa Spaniei (2004, 2008, 2009).

În întreaga carieră, a obţinut premii de 13,4 milioane de dolari.

LEYENDA DEL DEPORTE ⭐️

12 ATP Singles titles, former World No. 5 and over 100 weeks in the Top 10. What a ride it’s been!

¡Enhorabuena! @TRobredo 🙌