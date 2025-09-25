Poziția oficială ROCA FP privind atacurile și speculațiile propagate de un grup de acționari minoritari ai Fondului Proprietatea, înaintea votului AGA din 29 septembrie

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 09:00
406 citiri
Poziția oficială ROCA FP privind atacurile și speculațiile propagate de un grup de acționari minoritari ai Fondului Proprietatea, înaintea votului AGA din 29 septembrie
FOTO: rocafp.ro/ro

Roca FP, candidatul preferat în procesul de selecție al noului administrator pentru Fondul Proprietatea, își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea fermă față de acțiunile deliberate ale anumitor acționari minoritari ai Fondului Proprietatea, care urmăresc să influențeze în mod negativ votul în cadrul Adunării Generale a Acționarilor programată pentru data de 29 septembrie 2025. Aceste acțiuni de manipulare se manifestă prin denaturarea faptelor și prin lansarea de atacuri nefondate la adresa candidatului propus pentru funcția de administrator al Fondului Proprietatea.

Semnalăm astfel campania de dezinformare orchestrată prin diverse canale, inclusiv prin scrisori transmise acționarilor și prin grupuri formate pe platforme de social media, unde sunt propagate afirmații calomnioase și insinuări lipsite de orice fundament. Aceste tactici sunt contrare bunei guvernanțe și sunt menite să submineze credibilitatea procesului de selecție a noului administrator și integritatea procesului de vot, precum și să compromită reputația unui candidat la funcția de administrator. Campania de dezinformare demonstrează că grupul de acționari implicați nu este preocupat de impactul negativ al campaniei asupra Fondului Proprietatea și nu apără interesele Fondului, demonstrând exact contrariul.

Acțiunile investitorilor minoritari implicați în campania de dezinformare au culminat recent cu terfelirea numelui unui tânăr care nu are nicio legătură cu procesul de selecție a noului administrator, doar pentru că acesta a urmat un stagiu de practică în cadrul Impetum Group. Acesta s-a remarcat prin seriozitate și profesionalism, câștigându-și locul printr-o candidatură directă prin LinkedIn, în cadrul unui proces de selecție corect derulat. Deși acționarii care duc campania de dezinformare nu cunosc mai nimic despre acest tânăr, numele său a fost menționat într-un memorandum public drept „exemplu de nepotism grav” pe baza unei așa-zise probabilități a unei „legături familiale”.

Această acuzație este lipsită de fundament și se bazează exclusiv pe coincidența dintre numele tânărului și numele unui membru al Comitetului Reprezentanților din cadrul Fondului Proprietatea. Plecând de la această simplă coincidență, acționarii implicați în campania de dezinformare au lansat în spațiul public acuzația de „nepotism” pentru a susține ideea lor că procesul de selecție a noului administrator al Fondului Proprietatea ar fi fost viciat. Această manieră de acțiune în spațiul public a acționarilor minoritari care duc campania de dezinformare indică faptul că acționarii respectivi sunt dispuși să afecteze grav imaginea și demnitatea unor oameni care nu au nicio legătură cu procesul de selecție a noului administrator al Fondului Proprietatea.

De asemenea, dorim să subliniem că aceste atacuri sunt complet injuste și contravin normelor legale, inclusiv principiilor de guvernanță corporativă transparentă și responsabilă. Ele nu reprezintă altceva decât o tentativă de a manipula opinia și votul acționarilor prin mijloace lipsite de etică, cu scopul de a-și impune propriile interese în detrimentul imaginii Fondului Proprietatea și al altor persoane.

Totodată, considerăm că astfel de atacuri lipsite de fundament și de scrupule trebuie semnalate și sancționate, fiind contrare normelor legale și toxice pentru mediul investițional. Acest gen de atacuri proiectează o imagine negativă asupra pieței de capital din România, care are nevoie de încredere și de stabilitate pentru a atrage noi investitori. România nu este și nu trebuie să devină un „Vest Sălbatic”, ci o piață matură, cu proceduri corecte și cu respect în cadrul dezbaterilor acționarilor din mediul public. Numai astfel putem construi un mediu investițional solid, capabil să atragă oportunități și capital extern în beneficiul tuturor acționarilor și al economiei românești.

Recomandăm tuturor acționarilor Fondului Proprietatea să se informeze adecvat și să se bazeze nu pe speculații și zvonuri, ci exclusiv pe sursele oficiale de informare ale Fondului Proprietatea, precum și de la cei pe care i-au numit să le reprezinte interesele. Votul fiecărui acționar este crucial pentru viitorul Fondului Proprietatea, iar o decizie informată trebuie luată pe baza faptelor și nu pe baza zvonurilor și a dezinformărilor propagate de persoane cu o agendă proprie.

#ROCA FP, #actionari, #fondul proprietatea, #atacuri, #speculatii , #stiri afaceri
