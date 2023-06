PNL este dispus să cedeze Ministerul Transporturilor: ”Depinde foarte mult şi de prezenţa UDMR în viitorul guvern”

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat luni, 12 iunie, că nu exclude varianta ca Ministerul Transporturilor să revină PNL, însă a precizat că acest lucru depinde foarte mult şi de prezenţa UDMR în viitorul guvern condus de Marcel Ciolacu.

Stroe a declarat, la Prima News, că liberalii îşi doresc ”un guvern funcţional cât mai repede”.

Întrebat de ce PNL renunţă la Ministerul Transporturilor, Ionuţ Stroe a spus: ”Ne dorim să preluăm şi ne-am pregătit să preluăm Ministerul Transporturilor. În egală măsură, asumăm fără niciun fel de reţinere ambele situaţii în care ne putem găsi cu negocierile din cadrul coaliţiei şi situaţia deschisă de protocol, în care ne parvine Ministerul Transportului şi încă e posibil să revină PNL şi cea de-a doua situaţie generată de un lucru asumat de toate cele trei partide din coaliţie, cel al micşorării numărului de portofolii, de a asigura supleţe acestui aparat guvernamental”, a arătat liberalul.

Ionuţ Stroe a menţionat că, în aceste condiţii, ”trebuie să asume cu toţii un sacrificiu în directă proporţionalitate cu ponderea fiecărui partid în coaliţie şi pe o reprezentare corectă”.

”Eu nu exclud varianta ca Ministerul Transporturilor să revină PNL, probabil că în scurt timp, chiar mâine sau poimâine, să avem rezultatele negocierilor. Depinde foarte mult şi de prezenţa UDMR în viitorul guvern. Dacă am fi abordat o atitudine rigidă şi inflexibilă s-ar putea să nu fi ajuns niciunde. Din punctul nostru de vedere, aceste poziţii publice sunt contraproductive relaţiilor din interiorul coaliţiei. Nu am spus că cedăm acest portofoliu, dar, dacă există solicitări penrtru a rediscuta aceste chestiuni în cadrul coaliţiei, noi am fost întotdeauna flexibili”, a menţionat Stroe.