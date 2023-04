Români jefuiți în Italia: ”În acel bagaj aveam rochia de mireasă și costumul de mire”

O româncă a expus situația absolut neplăcută în care s-a trezit după ce a aterizat la Milano și a preluat bagajul: rochia de mireasă și costumul de ginere dispăruseră. Femeia a cerut ajutorul pe un grup de turism de pe Facebook, susținând că erau mulți români în autocarul care i-a transportat spre centru.

”Bună! Îmi încerc norocul aici, sunt sigură că există șanse foarte mici, însă încerc. Am aterizat de dimineață la Milano Bergamo, toate bune și frumoase, am preluat bagajul și ne-am îndreptat către autocarele care ne duc către centru. La solicitarea șoferilor am pus bagajul de cală în spațiul destinat bagajelor, iar la sosirea în Milano, bagajul nu mai era. Compania Autostradale s-a spălat pe mâini, ne-au transmis ca nu au ei nicio responsabilitate, am ajuns la poliție, unde am depus o plângere. În acel bagaj aveam rochia de mireasă și costumul de mire, aveam programată o ședință foto după nuntă în Madeira, săptămâna aceasta. Vă rog, erau mulți români în autocar, poate totuși cineva l-a luat din greșeală. Șanse foarte mici, sunt conștientă. Rochia de mireasă înseamnă mult pentru mine. Vă mulțumesc!”, a scris femeia pe grupul de Facebook ”Vacanțe do it yourself”.

Postarea a strâns rapid zeci de comentarii. Românii le-au dat sugestii, însă au transmis că șansele să fie vorba de o simplă încurcătură și să își recupereze costumul și rochia de mireasă sunt destul de mici.

”Of, ce întâmplare nefericită! Sper să vă recuperați bagajul”

Ads

”Doamne, îmi pare tare rău… Mereu stau și eu cu frica în sân când îmi las bagajul acolo. Uneori stau și păzesc până în momentul în care pleacă autocarul și închid ușile…”

”Verifică cu compania de transport, poate cineva a făcut o plângere la ei că a luat un bagaj greșit. Se mai întâmplă, în special când multe bagaje sunt negre și practic se pot încurca. Poate cineva care a coborât mai devreme l-a luat din greșeală și asta înseamnă că bagajul acelei persoane a rămas în autocar”

”S-au dus pe apa sâmbetei. Nu o să vă recupereze nimeni nimic, din păcate. Doar dacă probabil le spuneți la hoți că vreți sa răscumpărați. Deși, probabil nefiind bunuri de valoare, le-or fi și aruncat. Ei caută telefoane, laptopuri, etc. Din păcate, Italia e și așa, cu bătaie de joc la adresa turiștilor. Nu tot timpul, dar o face”

”O fi vreun semn...”

”Până una alta pregătiți o ședința foto inedită, de care cu siguranță o să vă amintiți toată viața. Veți face haz de necaz peste ani!”

”Îmi pare rău pentru ce ați pățit, dar realist vorbind șansele să vă recuperați bagajul sunt spre zero, la fel șansele ca întâmplarea să fi fost o încurcătură inocentă. Mie Italia mi se pare una din cele mei nesigure țări la capitolul hoți, și culmea că majoritatea sunt ori români ori bulgari. Am ajuns de 2 ori la poliție acolo să reclam furturi în Milano, mama mea a fost jefuită pe stradă de două ori, cu înșfăcat poșetă din mână, și din casă tot de 2 ori, noaptea, a doua oară i-au furat geanta de pe noptiera de lângă pat. Efectiv poliția este depășită de acest fenomen.

Cu cât treceți mai repede peste eveniment cu atât depășiți mai repede sentimentele negative create. Cum sugera și altcineva mai sus, căutați o altă variantă de rochie și să faceți totuși pozele”

”Capul sus! Viața de cuplu perfectă este alcătuită din momente imperfecte! Eu în locul vostru mi-aș imprima niște tricouri cu "atât s-a putut" și aș face cea mai originală și memorabilă ședință foto! Bine că sunteți voi bine! Casă de piatră!”, sunt doar câteva dinte comentarii.

Ads