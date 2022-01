Australian Open: un spectator a intrat pe teren la finala Nadal - Medvedev! Ce mesaj a avut de transmis VIDEO

Finala masculină de la Australian Open, dintre Rafael Nadal și Daniil Medvedev, a fost marcată de un incident neașteptat, un spectator reușind să pătrundă pe teren.

Astfel, în timpul celui de-al doilea set, meciul a fost întrerupt câteva minute, intrusul fiind scos cu forța în afara arenei, asta după ce personalul de securitate s-a ocupat de protejarea celor doi jucători.

Conform primelor informații, se pare că persoana în cauză avea un banner în care cerea abolirea detenției pentru refugiați.

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf