Sora cea mai mică a lui Corneliu Coposu a încetat din viață în dimineața zilei de doliu național pentru Ion Iliescu

Cea mai tânără soră a fostului lider țărănist Corneliu Coposu a încetat din viață în dimineața zilei de joi, 7 august, zi de doliu național dedicată fostului președinte Ion Iliescu. Steluța Lucia Rodica Coposu era președinta fundației care poartă numele dizidentului anticomunist Corneliu Coposu.

Anunțul a fost făcut, joi, de Ion-Andrei Gherasim, președintele executiv al Fundației Corneliu Coposu, printr-o postare publică.

„Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunț că în dimineața aceasta doamna președinte a Fundației Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului și ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, Steluța Lucia Rodica Coposu, a urcat la Cer să-i întâlnească pe toți cei dragi ai săi”, se arată în mesaj.

Născută la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, județul Sălaj, Steluța Coposu a urmat studii liceale și universitare în București, absolvind Institutul Politehnic în 1956. A lucrat peste trei decenii la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din Capitală. După moartea fratelui său, Corneliu Coposu, a contribuit decisiv la înființarea Fundației ce poartă numele acestuia, în anul 1996.

În anul 2009, alături de sora sa Flavia Bălescu-Coposu, a fost decorată de Majestatea Sa Regele Mihai I al României cu Crucea Casei Regale a României, pentru întreaga sa activitate civică și devotamentul față de memoria fratelui lor.

„Generozitatea a moștenit-o de la mama, toleranța și dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata și de la Doina și se poate spune că a cules de la fiecare dintre noi calitățile pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a dăruit celor ce aveau nevoie”, spunea despre sora sa Flavia Bălescu-Coposu.

Detalii privind data, ora și locul înmormântării vor fi anunțate ulterior.

Liderul țărănist Corneliu Coposu a fost unul dintre cei mai influenți adversari ai lui Ion Iliescu în România post-decembristă.

