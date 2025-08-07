Sora cea mai mică a lui Corneliu Coposu a încetat din viață în dimineața zilei de doliu național pentru Ion Iliescu

Joi, 07 August 2025, ora 07:37
757 citiri
A murit cea mai tânără soră a lui Corneliu Coposu, Steluţa Lucia Rodica Coposu FOTO Facebook /ANRM
Cea mai tânără soră a fostului lider țărănist Corneliu Coposu a încetat din viață în dimineața zilei de joi, 7 august, zi de doliu național dedicată fostului președinte Ion Iliescu. Steluța Lucia Rodica Coposu era președinta fundației care poartă numele dizidentului anticomunist Corneliu Coposu.
Anunțul a fost făcut, joi, de Ion-Andrei Gherasim, președintele executiv al Fundației Corneliu Coposu, printr-o postare publică.
„Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunț că în dimineața aceasta doamna președinte a Fundației Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului și ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, Steluța Lucia Rodica Coposu, a urcat la Cer să-i întâlnească pe toți cei dragi ai săi”, se arată în mesaj.
Născută la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, județul Sălaj, Steluța Coposu a urmat studii liceale și universitare în București, absolvind Institutul Politehnic în 1956. A lucrat peste trei decenii la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din Capitală. După moartea fratelui său, Corneliu Coposu, a contribuit decisiv la înființarea Fundației ce poartă numele acestuia, în anul 1996.
În anul 2009, alături de sora sa Flavia Bălescu-Coposu, a fost decorată de Majestatea Sa Regele Mihai I al României cu Crucea Casei Regale a României, pentru întreaga sa activitate civică și devotamentul față de memoria fratelui lor.
„Generozitatea a moștenit-o de la mama, toleranța și dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata și de la Doina și se poate spune că a cules de la fiecare dintre noi calitățile pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a dăruit celor ce aveau nevoie”, spunea despre sora sa Flavia Bălescu-Coposu.
Detalii privind data, ora și locul înmormântării vor fi anunțate ulterior.
Liderul țărănist Corneliu Coposu a fost unul dintre cei mai influenți adversari ai lui Ion Iliescu în România post-decembristă.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Ion Iliescu a murit
Cea mai tânără soră a fostului lider țărănist Corneliu Coposu a încetat din viață în dimineața zilei de joi, 7 august, zi de doliu național dedicată fostului președinte Ion Iliescu....
Fostul președinte Ion Iliescu este înmormântat cu funeralii de stat joi, 7 august, zi de doliu național. Ceremonia începe la Palatul Cotroceni de la 10.30, unde va avea loc și slujba, apoi...
Pentru cei care nu au prins celebra tranziție de după anii 1990, momentul actual, în care România abia se târâie economic, poate părea inexplicabil, ca și cum ar fi apărut din neant. Tot...
La scurt timp după decesul primului președinte al României postdecembriste, analiza unei societăți care pare că nu își găsește drumul abia începe. Iar una dintre întrebările care se...
Decesul fostului președinte al României, Ion Iliescu, a devenit prilej de ceartă în coaliția de Guvernare. Social-democrații au ținut să-și arate aprecierea față de cel care a creat cel...
Vasile Dîncu (PSD) a comentat miercuri seara, 6 august, tensiunile dintre partidul său și USR, generate de organizarea funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu.
Dîncu a...
Analistul Andrei Caramitru, cunoscut pentru luările sale de poziție tranșante, contestă ideea, exprimată în spațiul public, de a lăsa ca pe Ion Iliescu "să-l judece istoria".
Aparent,...
Deși i-a fost un adversar redutabil fostului președinte, scriitorul și istoricul Stelian Tănase a susținut miercuri, 6 august, că este foarte bine că se organizează funeralii naționale...
Moartea fostului președinte Ion Iliescu a reaprins discuțiile legate de aspectele bune ale celor trei administrații pe care le-a condus, precum și aspectele negative binecunoscute. Ion Iliescu...
Nicolae Văcăroiu, fost prim-ministru al României, a vorbit miercuri, 6 august, despre relația pe care a avut-o cu fostul președinte Ion Iliescu. El a povestit cum, în 1992, Iliescu i-a propus...
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, afirmă că, atât timp cât a fost președinte al României, Ion Iliescu a sprijinit noul rol al Băncii Naționale, independența ei și dezvoltarea unui sistem...
Ion Iliescu "nu a fost nici afemeiat, nici nu a căzut în patima alcoolului, nu s-a îmbogățit din afaceri cu statul. Dar marele său viciu a fost că a iubit prea mult puterea”, explica...
Având în vedere decizia Guvernului României de a declara ziua de 7 august 2025 zi de doliu naţional, în memoria fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, Federaţia Română de Fotbal a...
Scandal uriaș miercuri, 6 august, între deputatul USR Claudiu Năsui și fostul premier PSD Viorica Dăncilă. Motivul: decizia prin care a fost instituit doliu național pentru Ion Iliescu....
Fostul președinte Ion Iliescu, decedat marți, 5 august, cu diagnosticul cancer pulmonar, este singurul din istoria României post-decembriste care a obținut mandate neconsecutive la Palatul...
Fostul președinte Ion Iliescu și soția acestuia, Nina Iliescu, nu au avut copii biologici, din motive medicale.
Totuși, Nina și Ion Iliescu au avut grijă de un copil, ca și cum ar fi fost...
Traian Băsescu şi Emil Constantinescu au fost miercuri, 6 august, singurii foști preşedinţi prezenți la catafalcul lui Ion Iliescu de la Palatul Cotroceni.
Băsescu a aprins o lumânare...
Moștenirea fostului președinte Ion Iliescu este deocamdată incomplet scrisă, iar sociologul Gelu Duminică se întreabă dacă va exista și o parte pozitivă a primului lider al României...
Reprezentanții PSD au lipsit miercuri, 6 august, de la ședința coaliției. Motivul invocat ține de un gest făcut de USR după moartea fostului președinte Ion Iliescu. Uniunea Salvați...
Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, a transmis miercuri, 6 august, că motivul pentru care dosarele Revoluției și Mineriadei din iunie 1990 au rămas nerezolvate după 35 de...