Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu, decorată post-mortem de președintele Nicușor Dan

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 11:22
379 citiri
Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu, decorată post-mortem de președintele Nicușor Dan
A murit cea mai tânără soră a lui Corneliu Coposu, Steluţa Lucia Rodica Coposu FOTO Facebook /ANRM

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 3 septembrie 2025, decretul de decorare post-mortem a Steluței Lucia Rodica Coposu, sora fostului președinte al PNȚCD, Corneliu Coposu.

„În semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția deosebită la consolidarea valorilor democratice și la cultivarea spiritului civic în rândul tinerei generații, președintele Nicușor Dan a conferit post-mortem Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler doamnei Steluța Lucia Rodica Coposu”, se arată într-un comunicat de presă al administrației prezidențiale.

Cea mai tânără soră a fostului lider țărănist Corneliu Coposu a încetat din viață în dimineața zilei de joi, 7 august, zi de doliu național dedicată fostului președinte Ion Iliescu. Steluța Lucia Rodica Coposu era președinta fundației care poartă numele dizidentului anticomunist Corneliu Coposu.

Născută la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, județul Sălaj, Steluța Coposu a urmat studii liceale și universitare în București, absolvind Institutul Politehnic în 1956. A lucrat peste trei decenii la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din Capitală. După moartea fratelui său, Corneliu Coposu, a contribuit decisiv la înființarea Fundației ce poartă numele acestuia, în anul 1996.

În anul 2009, alături de sora sa Flavia Bălescu-Coposu, a fost decorată de Majestatea Sa Regele Mihai I al României cu Crucea Casei Regale a României, pentru întreaga sa activitate civică și devotamentul față de memoria fratelui ei.

Liderul țărănist Corneliu Coposu a fost unul dintre cei mai influenți adversari ai lui Ion Iliescu în România post-decembristă.

CTP îl acuză pe Nicușor Dan: "L-a numit pe Bolojan premier ca Bolojan să încaseze toate loviturile la figură, iar domnul Nicușor Dan să își conserve capitalul politic"
CTP îl acuză pe Nicușor Dan: "L-a numit pe Bolojan premier ca Bolojan să încaseze toate loviturile la figură, iar domnul Nicușor Dan să își conserve capitalul politic"
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu îl critică dur pe șeful statului, Nicușor Dan, susținând că președintele României l-ar fi numit premier pe Ilie Bolojan cu scopul ca Bolojan să...
Grindeanu i-a lăsat lui Nicușor Dan o scrisoare cu contrapropuneri față de ideile lui Bolojan. PSD ar dori o altă variantă de restructurare în administrația locală - SURSE
Grindeanu i-a lăsat lui Nicușor Dan o scrisoare cu contrapropuneri față de ideile lui Bolojan. PSD ar dori o altă variantă de restructurare în administrația locală - SURSE
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-ar fi lăsat șefului statului, Nicușor Dan, o scrisoare în care prezintă propunerile PSD privind modul de restructurare a posturilor din...
#Rodica COPOSU, #Corneliu Coposu, #decorare, #Nicusor Dan , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
EXCLUSIV Reactia ministrei de Externe dupa ce Nastase s-a pozat alaturi de Putin, Xi si Kim
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
David Popovici s-a intalnit cu omul pe care il cauta de aproape o luna, sa-l cinsteasca: "M-a gasit!"

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Kelemen Hunor: ”Nu există o bază de date la zi cu toate informaţiile legate de angajaţii din administraţia locală. Să ştie premierul, să ştie miniştrii, dacă au nevoie”
  2. Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu, decorată post-mortem de președintele Nicușor Dan
  3. Referendumul pe care îl cere George Simion. Liderul AUR cheamă cetățenii la urne: „Trebuie consultați”
  4. Circ în SOS. Șoșoacă a exclus încă 3 parlamentari din partid și amenință cu plângeri penale
  5. Aliații de la Oradea sar în apărarea lui Bolojan. „Ar prefera oricând să se retragă decât să mintă. Este omul care poate pune România pe drumul cel bun”
  6. Sărăcia răstoarnă guvernul Bolojan?
  7. Ei sunt cei mai vocali parlamentari români. Nume surpriză
  8. Ilie Bolojan știe când va fi probată soliditatea coaliției. "La votul pentru moțiunea de cenzură"
  9. "În acest moment nu e cazul". Sorin Grindeanu nu crede în demisia lui Ilie Bolojan. "Dialogul este cheia pentru funcţionarea coaliţiei"
  10. "Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul". Grindeanu îl "înțeapă" din nou pe Bolojan. "Nu poți să intitulezi concedierele ca reformă"