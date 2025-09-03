Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu, decorată post-mortem de președintele Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 3 septembrie 2025, decretul de decorare post-mortem a Steluței Lucia Rodica Coposu, sora fostului președinte al PNȚCD, Corneliu Coposu.

„În semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția deosebită la consolidarea valorilor democratice și la cultivarea spiritului civic în rândul tinerei generații, președintele Nicușor Dan a conferit post-mortem Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler doamnei Steluța Lucia Rodica Coposu”, se arată într-un comunicat de presă al administrației prezidențiale.

Cea mai tânără soră a fostului lider țărănist Corneliu Coposu a încetat din viață în dimineața zilei de joi, 7 august, zi de doliu național dedicată fostului președinte Ion Iliescu. Steluța Lucia Rodica Coposu era președinta fundației care poartă numele dizidentului anticomunist Corneliu Coposu.

Născută la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, județul Sălaj, Steluța Coposu a urmat studii liceale și universitare în București, absolvind Institutul Politehnic în 1956. A lucrat peste trei decenii la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din Capitală. După moartea fratelui său, Corneliu Coposu, a contribuit decisiv la înființarea Fundației ce poartă numele acestuia, în anul 1996.

În anul 2009, alături de sora sa Flavia Bălescu-Coposu, a fost decorată de Majestatea Sa Regele Mihai I al României cu Crucea Casei Regale a României, pentru întreaga sa activitate civică și devotamentul față de memoria fratelui ei.

Liderul țărănist Corneliu Coposu a fost unul dintre cei mai influenți adversari ai lui Ion Iliescu în România post-decembristă.

