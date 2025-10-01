Probleme pentru fostul deținător al Balonului de Aur: ”Nu e capabil”

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 14:33
148 citiri
Probleme pentru fostul deținător al Balonului de Aur: ”Nu e capabil”
Rodri, câștigătorul Balonului de Aur 2024. Foto: Facebook / France Football

Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, nu este pregătit să joace trei meciuri pe săptămână, deoarece continuă să depună eforturi pentru a-şi recăpăta forma fizică, a declarat antrenorul Pep Guardiola înaintea confruntării din Liga Campionilor împotriva AS Monaco, relatează Reuters.

”În acest moment, în opinia mea, dacă mă întrebaţi, nu este capabil să joace trei meciuri pe săptămână la cel mai înalt nivel. Simt că în acest moment nu este pregătit. Pentru că are nevoie de timp", a declarat Guardiola.

Câştigător al Balonului de Aur în 2024, Rodri a revenit în mai după opt luni pe tuşă din cauza unei rupturi a ligamentului încrucişat anterior, dar apoi a suferit o accidentare la inghinali în timpul Cupei Mondiale a Cluburilor, în iulie.

Mijlocaşul spaniol a jucat în doar patru meciuri în acest sezon.

Erling Haaland, detalii despre povestea de iubire cu Isabel: "O să-i pară jenant că spun asta"
Erling Haaland, detalii despre povestea de iubire cu Isabel: "O să-i pară jenant că spun asta"
Erling Haaland, starul lui Manchester City, a vorbit pentru prima dată în detaliu despre relația sa cu Isabel Haugseng Johansen, tânăra care i-a fost alături în cele mai importante momente...
„Mi s-a întâmplat să-mi pierd controlul”. Cel mai scump transfer din istoria lui Manchester City explică de ce nu a reușit să se impună sub comanda lui Guardiola
„Mi s-a întâmplat să-mi pierd controlul”. Cel mai scump transfer din istoria lui Manchester City explică de ce nu a reușit să se impună sub comanda lui Guardiola
Jucătorul Jack Grealish a povestit, la microfonul Sky Sports, despre perioada sa agitată de la Manchester City şi despre ieşirile sale nocturne. Transferat în 2021 de la Aston Villa pentru...
#Rodri, #manchester city, #Balonul de Aur, #probleme , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka, acuzata ca i-a "spart" familia lui Georgios Frangulis
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A plecat din Romania si a spus totul. Patronul care "cand vine suparat, fug si sobolanii"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Probleme pentru fostul deținător al Balonului de Aur: ”Nu e capabil”
  2. A decis să spună adio! Gael Monfils a anunțat decizia radicală pe care a luat-o
  3. Tatăl lui David Popovici se apără în scandalul de la Dinamo: ”Am avut senzația că unii dintre ei vor muri”
  4. S-a stabilit data tragerii la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2027. România, printre participante
  5. Adversar neașteptat pentru Jannik Sinner în finala de la Beijing. Cum s-a terminat meciul
  6. Victorie uriașă pentru jucătoarele din România la super-turneul din China
  7. Ofertă pentru Palatul lui Gigi Becali, după ce a fost vandalizat: ”Să i-l fac cadou Simonei Halep!”
  8. Făcut mincinos de Ion Țiriac, Ilie Năstase a reacționat: ”Nu mă interesează!”
  9. Erling Haaland, detalii despre povestea de iubire cu Isabel: "O să-i pară jenant că spun asta"
  10. Chivu, lăudat de presa italiană: „S-ar simți confortabil pe scările de la Hogwarts”