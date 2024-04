Pleaca vedeta braziliană a lui Real? Atacantul a dat un verdict clar

Atacantul brazilian al celor de la Real Madrid, Rodrygo, a comentatp zvonurile despre transferul său de la ”Galactici”.

Despre Rodrygo s-a spus în ultimul timp, că va pleca de pe ”Santiago Bernabeu”, în condițiile în care din vară este așteptat Kylian Mbappe..

Venirea lui Mbappe ar crea în acest fel o concurență foarte mare, în compartimentul ofensiv iar Rodrygo ar fi tentat să plece la altă echipă.

Iubesc atât de mult acest club încât nu mă gândesc la așa ceva. Sper ca, mereu, viitorul meu să coincidă cu acest club”, a spus Rodrygo, după meciul Real Madrid - Barcelona.

Atacantul da comentate relația pe care o are cu antrenorul Carlo Ancelotti: ”Ancelotti? Este ca un tată pentru mine”, a mai declarat Rodrygo.

”Am reușit să ne descurcăm foarte bine în situații dificile. De două ori am avut nevoie să întoarcem meciul. Am fost capabili să trecem peste o săptămână grea. Am bătut pe Barcelona cu acea ultimă picătură de energie, dintr-o săptămână care a fost de neuitat. În felul ăsta am reușit să câștigăm.

Am avut două meciuri solicitante (n.r. cu Manchester City în UCL și cu Barcelona în La Liga). Acum suntem bine poziționați pentru ultima parte a sezonului. Cred că împreună (n.r. Real Madrid) putem realiza ceva măreț în acest sezon. Campionatul este acum foarte aproape de a fi caștigat.

A fost un meci complicat și l-am jucat bine. A fost o partidă la nivel înalt. Cred că golul invocat de Barcelona nu a fost gol (n.r. Barcelonei i s-a anulat un gol în 'El Casico'), pentru că nu există o imagine clară, iar despre penalty-ul avut de Real Madrid, cred că este destul de clar că a fost”, a declarat Ancelotti, la conferința de presă, potrivit Marca.