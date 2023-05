Cine s-ar fi așteptat la asta? Legătura dintre Roger Federer, Rafael Nadal și naționala de fotbal a României

Turneul de Grand Slam de la Roland-Garros, care a început deja cu meciurile de pe tablourile de calificare, va fi primul după foarte mult timp de la care vor absenta doi dintre jucătorii de legendă ai acestui sport.

Astfel, conform statisticienilor, este pentru prima dată după 1998 când competiția de la Roland-Garros se dispută fără Roger Federer și Rafael Nadal.

Pentru sportul din România, anul 1998 are o semnificație aparte, în urmă cu 25 de ani consemnându-se ultima prezență a naționalei de fotbal la un Campionat Mondial, la turneul final care a avut loc chiar în Franța.

