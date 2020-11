Federer coboara un loc in clasamentul ATP

Fostul lider ATP va fi depasit de rusul Danil Medvedev, care l-a invins, vineri, cu scorul de 6-3, 6-1, pe argentinianul Diego Schwartzman, in sferturile de finala ale turneului de la Paris Bercy.Federer a inceput anul pe locul 3 ATP si a participat in 2020 doar la un turneu, Australian Open , unde a pierdut in semifinale, in fata sarbului Novak Djokovici Accidentat la Melbourne , Roger Federer si-a reluat antrenamentele la finalul lunii martie, dupa ce a suferit o interventie chirurgicala la genunchiul drept, la 3 februarie.In iunie, Federer a fost operat din nou la genunchi si a decis ca nu va mai juca in acest an. Din cauza pandemiei de coronavirus care a intrerupt sezonul mai mult de cinci luni, el nu a pierdut foarte multe competitii. Tenismenul elvetian ar mai putea cobori in ierarhie dupa Turneul Campionilor, la care nu va participa, el planuind sa revina pe teren in ianuarie, la Australian Open.Ultima data cand Federer a fost pe locul 5 ATP a fost la 18 martie 2019.