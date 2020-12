Scandal in tenis. Roger Federer acuzat ca si-a folosit influenta in schimbarea sistemului clasamentului ATP in interes personal

''Roger Federer a schimbat pur si simplu sistemul pentru a se proteja, ceea ce este gresit si iresponsabil. A profitat de influenta sa asupra Consiliului jucatorilor ATP'', a declarat Hordorff cu prilejul pocast-ului ''Quiet please'' de pe platforma ''Tennisnet''.Din cauza pandemiei de coronavirus si pentru a impiedica jucatorii, incapabili sa joace, sa piarda multe locuri, ATP a decis in iulie inghetarea punctelor acumulate si trecerea de la utilizarea clasamentului pe baza celor mai bune 18 rezultate dintr-o perioada de 52 saptamani, la cele mai bune 18 rezultate inregistrate pe o perioada de 22 de luni, prin inghetarea punctelor obtinute intre martie 2019 si decembrie 2020.In acest fel, tenismenii care nu au jucat niciun turneu anul acesta nu au pierdut pozitii in clasament, asa cum a fost cazul lui Federer, care, in ciuda faptului ca nu a mai evoluat dupa Australian Open , din cauza unei leziuni la genunchi, a ramas pe locul cinci mondial.Daca s-ar fi luat in considerare punctele obtinute in 2020 de campionul elvetian, atunci el ar fi ocupat doar locul 29.Noul sistem l-a avantajat si pe Novak Djokovic sa se mentina pe primul loc in ierarhia ATP la finele anului 2020 cu un avans comod fata de Rafa Nadal.