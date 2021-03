Razboi in lumea tenisului. Roger Federer, atacat: Nu a jucat de un an si este deasupra mea in clasament. Este un dezastru

"Nu exista un fan al lui Roger Federer mai mare ca mine, dar nu a mai jucat de un an intreg si este deasupra mea in clasament. Am jucat o finala de Grand Slam, o finala de turneu Masters, am castigat doua turnee . Sincer, acest clasament este un dezastru.Ar trebui sa fiu pe 4 sau pe 5 cu sistemul normal, dar in acest moment principiul clasamentului este putin absurd. Atata timp cat avem sistemul actual, clasamentul nu va conta pentru mine", a declarat Alexander Zverev, potrivit lefigaro.fr.Germanul ocupa in acest moment locul 7 ATP, iar Roger Federer este pe locul 6, desi fostul lider mondial a jucat doar doua meciuri in 13 luni.Elvetianul a profitat de faptul ca ATP a schimbat, anul trecut, baza de calcul a clasamentului tenismenilor profesionisti, perioada luata in considerare crescand de la 52 de saptamani la 22 de luni, in urma intreruperii competitiilor din cauza pandemiei de coronavirus.CITESTE SI: