Roger Federer a renunțat la contractul cu Nike care ii aducea 100 milioane de dolari. Suma impresionantă pe care o încasează elvețianul din publicitate

Tenismenul elveţian Roger Federer a renunţat, în 2018, la contractul de lungă durată cu Nike, care îi oferea 10 milioane de dolari pe an, o decizie care a părut surpinzătoare atunci. În locul producătorului american de echipament sportiv, Federer a încheiat două contracte de sponsorizare, în valoare totală de peste 600 de dolari.

Joe Pompliano, fondatorul Huddle Up, o platformă media despre afacerile şi banii din spatele sportului, este cunoscut pentru dezvăluirea incredibilelor sumelor de bani câştigate de unele dintre cele mai mari vedete din lume. El susţine că Federer a renunţat la un contract de sponsorizare în valoare de 10 milioane de dolari pe an de la gigantul sportiv Nike, pentru a câştiga peste 600 de milioane de dolari din înţelegeri cu mărcile mai puţin cunoscute Uniqlo şi On Running, scrie mirror.co.uk.

Federer şi Nike s-au despărţit în 2018, permiţând vedetei elveţiene să găsească alte parteneriate pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte sportive.

Pompliano a dezvăluit că Uniqlo, un brand japonez care îl sponsorizează şi pe Novak Djokovici, a intrat în parteneriat cu jucătorul elveţian cu un contract de 300 de milioane de dolari pe zece ani, de trei ori mai mult decât el ar fi primit anual de la Nike. Contractul dintre Uniqo şi Federer, care se derulează şi după retragrea marelui campion, acoperă doar partea de îmbrăcăminte spotivă, nu şi încălţămintea.

Federer a continuat să poarte încălţăminte Nike fără să fie plătit pentru asta, dar a apărut marca elveţiană On Running care i-a propus să devină acţionar. Sportivul de 40 de ani deţine acum trei la sută din On Running, ceea ce înseamnă tot 300 de milioane de dolari, la actuala valoare de piaţă a brandului, de 10 miliarde de dolari.

După ce a dezvăluit câştigurile substanţiale din sponsorizare ale lui Federer, Pompliano a prezentat şi actele de caritate ale acestuia. Tenismenul a cheltuit 15 milioane de dolari pentru deschiderea a 80 de şcoli în Africa şi peste un milion de dolari pentru a asigura alimentaţia a 64.000 de copii africani ale căror şcoli au fost închise din cauza pandemiei COVID-19.

Roger Federer este unul dintre cei şase sportivi în activitate care au câştigat peste un miliard de dolari în carieră.

