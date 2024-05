Federer și Nadal, adversari în cel mai neobișnuit meci din istoria tenisului

În urmă cu 17 ani, pe 2 mai 2007, a avut loc un meci unic în istoria tenisului, cu Nadal și Federer protagoniști.

La acea dată, Roger Federer și Rafael Nadal ocupau primele două poziții în clasamentul ATP. Elvețianul era neînvins pe iarbă de cinci ani, având 48 de victorii consecutive pe această suprafață. Nadal, în schimb, domina autoritar turneele de zgură și avea 72 de victorii la rând pe suprafața cărămizie, totalizând cinci ani de invincibilitate.

La Mallorca, acasă la Nadal, s-a pus în scenă o partidă unică în istoria tenisului, cunoscută drept Bătălia Suprafețelor. Organizatorii au construit un teren făcut jumătate din zgură și jumătate din iarbă, costurile totale fiind estimate la 1,63 de milioane de dolari.

Partida a fost pe punctul de a fi anulată: organizatorii au fost nevoiți să schimbe jumătatea verde cu o seară înaintea meciului, întrucât viermii mâncaseră iarba.

Meciul, la care au asistat 6.800 de spectatori și a fost urmărit de 200 de milioane de telespectatori, s-a încheiat cu victoria lui Nadal, scor 7-5, 4-6, 7-6.

"A fost o experiență interesantă, deși înaintea partidei credeam că va fi un dezastru pentru mine, întrucât nu credeam că putem să mă adaptez", a spus Nadal după meci.

Cei doi jucători au schimbat terenul la fiecare două jocuri, ocazie cu care își schimbau și încălțările.

17 years ago today, Rafa Nadal & Roger Federer competed in the ‘Battle of Surfaces.’

They played on a court made of half grass & half clay in Mallorca.

The court took 19 days to prepare and cost $1.63 million.

Roger was the world #1 and on a 48 match winning streak on grass.… pic.twitter.com/yzTIX3ThPJ