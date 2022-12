Federer nu a fost recunoscut la Wimbledon: "Am câștigat turneul de opt ori, vă rog să mă credeți!" VIDEO

Roher Federer a fost invitat la emisiunea lui Trevor Noah, The Daily Show.

Elvețianul a povestit ce i s-a întâmplat la Londra, când a vrut să bea un ceai la All England Club, gazda celebrului turneului Wimbledon, pe care Federer l-a câștigat de opt ori.

"N-am anunțat pe nimeni de acolo, pentru că urma să merg la doctor și nu știam cât durează. OK, programarea a mers bine, mai aveam două ore de omorât. Ce facem? Mergem la aeroport sau bem repede să bem un ceai la Wimbledon?

OK, hai să mergem la Wimbledon, dar eu nu am fost niciodată când nu e turneu. Am am ajuns în fața porții pe unde intră invitații. I-am spus antrenorului meu, care era cu mine, că e o doamnă de la securitate și că rezolv eu. Bună ziua, mă întrebam cum pot intra la Wimbledon, unde e ușa, unde e poarta?. Și ea mă întreabă: Aveți un card de membru? I-am spus că nu am cardul, dar că sunt un membru. Normal, când sunt aici, joc. Și sunt mulți oameni și intru de obicei pe altundeva. Trebuie să știu pe unde intru. Și ea îmi spune, pe partea cealaltă, dar trebuie să fii membru. Și m-am uitat la ea și i-am zis: Am câștigat turneul de 8 ori, vă rog să mă credeți!"

Până la urmă, Roger Federer a mers pe la intrarea opusă și a fost recunoscut imediat.

La Wimbledon, câștigătorii turneului primesc un card de membru automat și pot veni oricând la clubul londonez.

🗣️ Roger Federer: "I have won this tournament eight times, please believe me!" This is hilarious 😂 🎥 The Daily Show pic.twitter.com/XQ9xwel46l — The Field (@thefield_in) December 8, 2022

