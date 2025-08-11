Legendarul Roger Federer revine pe teren, după 3 ani. Unde poate fi văzut

Legendarul tenisman elvețian Roger Federer și-a anunțat revenirea pe teren în luna octombrie, urmând să participe la un meci demonstrativ de dublu, cu ocazia turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China).

Într-un videoclip difuzat de organizatorii turneului chinez, Federer a spus: 'Bună ziua, sunt Roger și sunt foarte fericit să mă întorc pe Qizhong Stadium din Shanghai pentru Rolex Shanghai Masters'.

”Shanghai a fost întotdeauna un loc special pentru mine, cu fani minunați, amintiri de neuitat și o adevărată dragoste pentru acest sport. Aștept cu nerăbdare să vă văd atunci, pe 10 octombrie”, a adăugat elvețianul.

La evenimentul de la Shanghai, Federer îi va avea alături pe actorul și regizorul american Donnie Yen, originar din Hong Kong, pe actorul chinez Wu Lei și pe fostul tenisman chinez Zheng Jie.

Ultima dată când fanii tenisului l-au văzut pe Roger Federer într-o competiție a fost în septembrie 2022, când a făcut echipă cu spaniolul Rafael Nadal la dublu în cadrul Laver Cup.

Elvețianul a ținut la finalul acelui meci un discurs emoționant pe teren, în care și-a luat rămas bun de la tenisul profesionist.

Câștigătorul a 20 de titluri de Mare Șlem, Federer a afirmat că va rămâne implicat în tenis sub orice formă, promițându-le fanilor săi că va reveni pentru meciuri demonstrative în viitor.

