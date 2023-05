"Clanul" Federer a asistat la cursa de Formula 1 de la Miami: cât de mari s-au făcut copiii legendarului jucător elvețian FOTO

După ce a participat la Met Gala de la New York împreună cu soția lui, Roger Federer a mers și la Marele Premiu al SUA de Formula 1 de la Miami.

De data aceasta, Federer a venit în formula completă: soția Mirka și cei patru copii. Gemenii Leo și Lenny au 8 ani, iar fetele gemene, Charlene Riva și Myla Rose, au 13.

„Mă simt foarte norocos că pot călători cu ei în jurul lumii și am descoperit orașele acum dintr-un unghi diferit”, a spus Federer. „Sunt atât de drăguți, bine educați, le place să călătorească, sunt entuziasmați când merg cu avionul sau când merg la zoo sau chiar la tenis cu mine”, a spus Roger.

În ceea ce privește tenisul, Lenny și Leo au început acum cursurile. Și fetele practică acest sport, însă nu s-au gândit la o carieră în tenis.

The entire Federer family was in attendance for the #MiamiGP 🥰🏎️ pic.twitter.com/2Q7uZTFDh9