Gala anuală de la Metropolitan Museum of Art din New York a reunit personalități din modă, muzică, cinema, sport.

Roger Federer a apărut la Met Gala 2023 cu ochelari de soare, în stil James Bond, iar soția lui, Mirka, a purtat o rochie roz pal care a atras multe priviri.

Serena Williams a venit alături de soțul ei, Alexis Ohanian, și a anunțat că este însărcinată din nou. Într-un interviu pe covorul roşu cu LaLa Anthony pentru Vogue, Williams a declarat că a fost încântată să împărtășească în sfârşit marele ei secret cu lumea.

"Mă simt bine acum. Pot să respir", a spus Williams. "Nu mai trebuie să mă mai ascund".

Anul acesta, Gala Met a avut ca temă celebrarea lui Karl Lagerferd.

