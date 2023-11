Roger Federer a izbucnit în plâns, pe o melodie celebră. Cine e artistul care l-a emoționat VIDEO

Legendarul tenismen elvețian Roger Federer, retras din activitate cu 20 de Grand Slamuri în palmares, a fost vizibil emoționat la un concert susținut de italianul Andrea Bocelli (65 de ani).

Roger Federer a fost invitat pe scenă la concertul din Elveția, la Zurich, oferind o scenă memorabilă.

Astfel, după ce tenorul l-a prezentat pe Federer ca o ”legendă” vie și a început să cânte celebra melodie „Nessun dorma”, fostul mare sportiv a izbucnit în lacrimi, iar publicul a amplificat emoțiile lui Roger.

Tennis Legend Maestro Roger Federer is invited on Stage at the Andrea Bocelli Concert & is moved to tears 😭❤️🙏@rogerfederer @norinchi_df @AllezRoger23 @atptour @eurosport @espn @TennisChannel @TennisTV @Tennis @NBCNews @TODAYshow @ABC @TheView pic.twitter.com/r6C8U16cV5