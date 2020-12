Anuntul lui Roger Federer referitor la Australian Open. Se intampla pentru prima data in cariera sa

Tenismanul elvetian Roger Federer, fostul numar 1 mondial, a declarat forfait pentru Australian Open, competitie pe care o va rata pentru prima oara in cariera sa, in conditiile in care este nevoit sa-si continue recuperarea dupa doua operatii la genunchi, au anuntat luni organizatorii turneului de Mare Slem de la antipozi, citati de AFP.Federer, care va implini 40 de ani in vara viitoare, a incetat orice activitate sportiva in luna februarie, dar si-a reluat recent antrenamentele si figura pe lista participantilor la Openul Australiei, care va debuta pe 8 februarie."In cele din urma, Roger nu a avut timpul necesar pentru a se pregati in mod riguros pentru un Mare Slem si este foarte dezamagit ca nu va putea veni la Melbourne in 2021", a declarat conducatorul turneului, Craig Tiley, adaugand ca asteapta sa-l vada din nou pe elvetian la Australian Open cu ocazia editiei din 2022.La inceputul lunii noiembrie, dupa reluarea antrenamentelor, Federer se aratase optimist in vederea participarii sale la turneul de la Melbourne. "Sunt pe calea cea buna. Revin treptat, dar nu ma voi grabi si nu vreau sa pun presiune pe mine. Voi participa la un turneu doar cand voi fi 100% pregatit. In acest moment, se pare ca voi putea reveni la Australian Open in ianuarie", a spus la momentul respectiv jucatorul elvetian, care a cucerit de sase ori trofeul in turneul de la Melbourne, ultima oara in 2018.Intrebat de multe ori daca se gandeste la retragere, Federer a dezvaluit ca va juca atat timp cat asta ii va face placere: "Ma gandesc de vreo cinci ani, dar cat timp imi face placere si e bine pentru noi toti, voi continua".Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, va debuta pe 8 februarie, cu trei saptamani mai tarziu fata de data prevazuta initial, din cauza masurilor sanitare impuse de autoritatile din aceasta tara pentru evitarea raspandirii Covid-19, intre care o perioada de carantina de doua saptamani pentru participantii la competitie, dupa sosirea lor in Australia.