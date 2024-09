Baiatul rau al tenisului, despre modelul sau in viata: Il urmaresc mereu

Tenismenul cu origini cipriote Nick Kyrgios, care a fost implicat intr-un mare scandal in luna august, spune ca modelul sau in viata este Roger Federer - atat pe teren, cat si in afara lui.

Tenismenul in varsta de 20 de ani povesteste cum ii placea la nebunie sa il urmareasca pe Federer jucand, atunci cand era copil, si inca o mai face si astazi.

"Imi amintesc ca il urmaream jucand. Inca il urmaresc mult cand sunt in camera mea si nu fac nimic. Intru pe YouTube si il urmaresc. Cred ca este cel mai mare din toate timpurile", a spus Kyrgios, citat de site-ul Tennis.com.

"Este singurul model pe care il am, si in afara terenului", mai spune cipriotul.

Scandal incredibil in lumea tenisului: Iubita ta s-a culcat cu altul!

Dupa scandalul sexual, Nick Kyrgios loveste din nou - ce a facut la US Open

Kyrgios, aflat pe locul 41 WTA, a fost in centrul unui scandal in meciul din turul al doilea al turneului de la Montreal, din luna august.

Atunci, australianul jumatate grec si jumatate malaezian, a recurs la o metoda josnica pentru a-si enerva adversarul, elvetianul Stan Wawrinka.

Dupa un punct castigat, Kyrgios s-a intors cu spatele la adversar pentru a-si lua o minge si a spus catre camerele de filmare: "Kokkinakis (tenismenul Thanasi Kokkinakis - n.red.) s-a culcat cu prietena ta. Imi pare rau sa-ti zic asta, amice".

Wawrinka nu a auzit ce a spus adversarul sau, dar a reactionat dupa terminarea jocului, cand a fost informat. Dupa terminarea partidei, Kyrgios a fost intrebat de ce a spus asa ceva, dar n-a reusit sa dea o explicatie.

Stan Wawrinka se afla intr-o relatie cu tenismena australiana Donna Vekic, care a jucat in mai multe randuri cu Thanasi Kokkinakis la dublu-mixt.

De asemenea, in luna septembrie, Kyrgios a inceput sa urle la spectatorii prezenti, in timpul unui meci cu Andy Murray, de la US Open: "De ce dracului lasa oamenii sa intre in arena in mijlocul game-ului. E 15-15 si astia lasa 30 de oameni sa intre!!!".

Nick Kyrgios loveste din nou - ce i-a facut lui Eugenie Bouchard la US Open (Video)

Apoi, in meciul de dublu mixt disputat alaturi de canadianca Eugenie Bouchard, Kyrgios a flirtat in timpul meciului cu aceasta.

Kyrgios, care a ajuns pana in sferturi de finala la Australian Open (2015) si Wimbledon (2014), a urcat pana pe locul 25 ATP, in luna iunie, fara a se remarca prin performante sportive notabile in cariera. Tenismenul joaca, vineri, in sferturile de finala ale turneului ATP de la Kuala Lumpur, impotriva croatului Ivo Karlovici, locul 18 ATP.

