Roger Federer s-a intors la antrenamente, dupa operatiile la genunchi

Din cauza problemelor fizice, Federer nu a jucat aproape deloc in acest an, ultimele meciuri disputate de el avand loc la Australian Open . Fostul lider mondial a venit insa acum cu vesti bune, postand pe Instagram o fotografie in care se poate vedea cum se antreneaza din nou, pe suprafata dura, la domiciliul sau."Sunt pe calea cea buna", a afirmat in urma cu circa trei saptamani Federer, care pe 8 august a implinit 39 de ani. "Revin treptat, dar nu ma voi grabi si nu vreau sa pun presiune pe mine. Voi participa la un turneu doar cand voi fi 100% pregatit. In acest moment, se pare ca voi putea reveni la Australian Open in ianuarie", a spus atunci elvetianul.Federer este acum locul 5 mondial si l-a vazut pe Rafael Nadal egalandu-i, dupa victoria la Roland Garros, recordul de 20 de turnee de Mare Slem castigate.