Faza saptamanii in tenis. Roger Federer l-a lovit cu mingea pe Gael Monfils direct in zona intima. Francezul a urlat de durere, spre amuzamentul Elinei Svitolina, logodnica sa VIDEO INCREDIBIL

Faza a fost filmata de Elina Svitolina, partenera lui Monfils.Revenit in tenis dupa 712 zile, Federer a fost provcat de jucatoarea din Ucraina.Svitolina a reusit sa trimita mingi foarte aproape de Monfils, insa fara a-l lovi de pe logodnicul sau.Nu acelasi lucru se poate spune despre Roger Federer, care l-a tintit direct intr-un punct sensibil pe Monfils.Jucatorul francez a tipat de durere, lucru care a facut-o pe logodnica sa din Ucraina sa izbucneasca in ras."Nu incercati asta acasa", a fost indemnul Elinei Svitolina.Revenirea in tenis nu a fost de bun augur pentru Roger Federer, care a fost eliminat in turul doi de la Geneva de spaniolul Pablo Andujar.