Federer si Djokovici au pierdut un meci in care au facut pereche la dublu, in competitia Laver Cup (Video)

Doi dintre cei mai mari jucatori de tenis din ultimii 10-15 ani in circitul ATP, Roger Federer si Novak Djokovici au facut pereche la una dintre partidele intalnirii Europa versus Restul Lumii de la Chicago, SUA.

Cei doi titani ai tenisului masculin au fost invinsi de perechea Sock/Anderson, din SUA si Africa de Sud, scor 6-7, 6-3, 10-6, dupa o ora si 39 de minute de joc.

In timpul jocului, a avut loc si un moment amuzant, in care Djokovici, in momentul in care a lovit o minge de pe fundul terenului, l-a lovit in spate pe elvetian, care se afla langa fileu:

A fost pentru prima data cand cei doi au jucat impreuna un meci de dublu. Aceasta infrangere a reprezentat primul punct facut pana in acest moment de echipa Restului Lumii, Europa conducand cu 3-1, dupa victorii bifate de Grigor Dimitrov, britanicul Kyle Edmund si belgianul David Goffin.

