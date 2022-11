Forbes a realizat topul celor mai valorosi sportivi din lume

Tenismanul Roger Federer este sportivul cel mai valoros din punct de vedere financiar, depasind alte mari vedete mondiale, precum baschetbalistul american LeBron James, atletul jamaican Usain Bolt sau fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo.

Revista americana Forbes a stabilit clasamentul celor mai valoroase branduri sportive, la patru categorii diferite, acestea fiind dominate de New York Yankees (echipe), Roger Federer (sportivi), Supe Bowl (evenimente) si Nike (business).

In clasamentul celor mai valoroase marci de sportivi, Roger Federer este evaluat la 36 milioane dolari, fiind urmat de baschetbalistul LeBron James (34 milioane), jucatorul american de golf Phil Mickelson (28 milioane) si de regele mondial al sprintului, Usain Bolt (25 milioane euro). In Top 10 se mai regasesc, intre altii, jucatorul american de golf Tiger Woods (23 milioane) si fotbalistii Cristiano Ronaldo (19 milioane) si Lionel Messi (15 milioane).

In privinta echipelor, cea mai valoroasa marca este considerata New York Yankees, celebra formatie americana de baseball, evaluata la 660 milioane dolari, urmata de echipa de fotbal american Dallas Cowboys (577 milioane) si de echipa de baschet Los Angeles Lakers, care ramane valoroasa, in ciuda rezultatelor dezamagitoare din NBA (546 milioane dolari). Echipele europene de fotbal Real Madrid (521 milioane), FC Barcelona (509 milioane) si Manchester United (500 milioane) ocupa la randul lor pozitii bune in acest clasament.

Marea finala a Ligii profesioniste de fotbal american, Super Bowl, este considerat evenimentul sportiv cel mai valoros (630 milioane dolari), in timp ce compania de echipament sportiv Nike domina topul business-ului sportiv, fiind evaluata la 27 miliarde dolari.

