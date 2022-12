Roger Federer, declaratii emotionante despre noul trofeu de la Australian Open

Roger Federer a prezentat in fata jurnalistilor trofeul de la Australian Open si a vorbit despre trairile pe care le are.

Jucatorul din Tara Cantoanelor, in varsta de 35 ani, castigase ultimul sau titlu de Grand Slam in 2012 la Wimbledon, iar de atunci a ajuns de sapte ori in penultimul act si a pierdut trei finale.

"Magnitudinea acestui meci va ramane speciala. Nu pot sa compar aceasta victorie cu niciun alt titlu, cu exceptia celui de la Roland Garros, din 2009. Am asteptat atat de mult timp pentru a castiga 'French Open'. Am incercat, am esuat, iarasi am incercat si iarasi am esuat. Dar pana la urma am reusit. Am simtit putin acelasi lucru si acum", a declarat Federer dupa cucerirea celui de-al 18-lea sau titlu de Mare Slem.

Elvetianul a recunoscut, totodata, ca succesul este cu atat mai important cu cat a fost obtinut in fata "eternului sau rival" Rafael Nadal, cu care a avut dueluri aprige in trecut.

"Jocul sau este complicat pentru mine. Este cea mai mare provocare pentru mine sa joc impotriva luni. Asa ca este ceva foarte special sa castig impotriva lui, pentru ca nu l-am mai invins de mult timp intr-o finala de Grand Slam, din 2007. Rafa are un loc special in cariera mea. El m-a facut sa fiu si mai bun", a adaugat cel supranumit "FedEx".

Roger Federer are acum in palmares cinci titluri la Australian Open, turneu de care il leaga amintiri frumoase.

"Este un turneu la care a inceput totul pentru mine. Aici am jucat ca junior, in 1998, iar apoi calificarile in 1999. Tot aici am castigat si primul meu meci la un turneu major, impotriva lui Michael Chang cred. Imi place mereu sa revin aici, in Australia", mai spus campionul elvetian.

