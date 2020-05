Roger Federer face un anunt important

Ziare.

"Ma simt foarte bine fizic", a explicat Federer, care a fost operat la genunchi in luna februarie. "Nu vad insa niciun motiv sa revin pe teren cat timp persista incertitudinea in ce priveste reluarea turneelor", a spus elvetianul."Important acum e sa nu ma grabesc ca sa trec cu bine peste aceasta operatie. De indata ce vom fi lamuriti, cand vom fi in fata unor obiective bine conturate, atunci nu voi avea nicio problema de motivatie", a adaugat el.Federer spera sa nu fie nevoit sa evolueze cu portile inchise: "Mi-e greu sa-mi inchipui sa joc fara public. Cred ca trebuie sa asteptam momentul potrivit ca sa incepem sa jucam din nou. Ar trebui sa ni se dea posibilitatea sa jucam pe stadioane care ar putea fi umplute la o treime sau la jumatate din capacitate."