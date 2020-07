Roger Federer: "Imi lipseste Wimbledon "

Operat de doua ori la genunchi in primul semestru al anului 2020, elvetianul cu 20 de trofee de Mare Slem in palmares, care va implini luna viitoare 39 de ani, a anuntat ca nu va reveni in circuit - al carui sezon este programat sa se reia in august dupa cinci luni de pauza fortata - decat in 2021."Este un an cu adevarat special pana acum. Ultimul meu meci a fost in Africa de Sud cu Rafa (Nadal, la Cape Town in februarie). Am jucat Openul Australiei, iar apoi au urmat doua operatii, carje in timpul recuperarii.Acum, nu mai este Wimbledon (programat initial intre 29 iunie si 12 iulie), nu mai sunt Jocuri Olimpice, dar este coronavirus, izolare, interdictie de calatorie", a spus Roger Federer in cursul unei videoconferinte destinata prezentarii la "Roger Centre Court" a baschetilor creati de marca elvetiana On, specialista in incaltamintea sport de alergare si drumetie, marca cu care este asociat din 2019."Personal, a fost placut sa raman in acelasi loc o perioada atat de lunga. Nu am mai trait asta de 20 de ani.Dar, bineinteles ca Wimbledon imi lipseste, bineinteles ca as fi vrut sa joc in acest moment, sa fiu pe terenul central pentru doua saptamani", a recunoscut campionul elvetian."Desigur, unul din marile mele obiective este sa pot juca anul viitor la Wimbledon, iar pentru acest lucru fac recuperare in fiecare zi, ma antrenez si urmez un program de pregatire fizica de 20 de saptamani anul acesta", a mai spus Federer."Wimbledon mi-a dat totul si privesc cu 17 ani in urma, cand a inceput totul pentru mine, mai precis pe 6 iulie 2003, cand am castigat primul din cele opt titluri pe iarba britanica", a reamintit Roger Federer.