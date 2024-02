Roger Federer, omagiu pentru un jucator urias aflat la un pas de retragere

Roger Federer, nr. 3 mondial, i-a adus sambata un omagiu australianului Lleyton Hewitt care se va retrage dupa Australian Open, dar va ramane in lumea tenisului in rolul de capitan al echipei australiene de Cupa Davis.

In meciurile directe cu Hewitt, Federer conduce acum cu 18-9. Dar intre 1999 si 2003, australianul era cel in avantaj cu 7-2, inainte ca elvetianul sa preia controlul in confruntarile dintre cei doi, relateaza ziarul L'Equipe.

Federer a rememorat momentele in care principalii sai rivali erau Lleyton Hewitt si americanul Andy Roddick.

"A fost el si Andy Roddick, dar cu Lleyton era ceva diferit. Cu Andy, eram la cel mai bun nivel cand a aparut, dar Lleyton m-a batut adesea la inceputul confruntarilor noastre. Imi placea sa joc impotriva celor doi.

Ca si cu Fererro si Safin. Dar a existat ceva special la Lleyton, fara indoiala. Cu el, a trebuit sa-mi ridic nivelul de joc si asta m-a facut un jucator mai bun. Am apreciat meciurile noastre si ii doresc tot binele in viitor", a spus Federer.

In varsta de aproape 35 de ani, Hewitt este numarul 309 ATP si a castigat US Open in 2001 si Wimbledon in 2002. De asemenea, a fost numarul 1 mondial la 20 de ani si a ajuns pana in finala la Australian Open in