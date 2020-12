Tenisul invinge pandemia. Cei mai importanti jucatori vor participa la Australian Open, inclusiv Federer

"Avem confirmari de la toti sportivii ca vor fi in Australia.Evident, fiind inceputul sezonului se poate intampla orice, dar angajamentele exista... Toti jucatorii, inclusiv Federer, s-au angajat sa vina", a spus Tiley.In urma cu cateva zile, Rofer Federer afirma ca este posibil sa nu participe la Australian Open deoarece nu este complet refacut dupa o accidentare la genunchiul drept.Craig Tiley afirma insa ca a tinut legatura cu Federer si ca elvetianul si-a inceput pregatirea la Dubai."Ne-a spus ca data de 8 februarie este mai potrivita pentru el din perspectiva pregatirilor pentru Australian Open. Insa multe depind de cum va reactiona organismul sau in urmatoarele doua-trei saptamani", a explicat Tiley.Turneul Australian Open, care in mod normal ar fi trebuit sa inceapa la 18 ianuarie, se va desfasura in perioada 8-21 februarie, amanarea fiind cauzata de pandemia de coronavirus.