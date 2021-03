Roger Federer revine in tenis. La ce turneu va participa elvetianul

Federer este direct acceptat in turul secund si va juca primul sau meci oficial dupa aproape 14 luni de pauza.Evans l-a invins, marti, in primul tur, cu scorul de 6-4, 1-6, 6-2, pe francezul Jeremy Chardy, locul 54 ATP.Federer si Evans s-ai mai intalnit de patru ori pana in prezent si de fiecare data s-a impus tenismenul elvetian, fara set pierdut.Fostul lider ATP nu a mai jucat din ianuarie 2020, cand a fost eliminat in semifinale, la Australian Open , de sarbul Novak Djokovici Accidentat la Melbourne , Roger Federer si-a reluat antrenamentele la finalul lunii martie 2020, dupa ce a suferit o interventie chirurgicala la genunchiul drept, la 3 februarie 2020.In iunie, Federer a fost operat din nou la genunchi si a decis ca nu va mai juca finalul sezonului.Din cauza pandemiei de coronavirus care a intrerupt sezonul mai mult de cinci luni, el nu a pierdut foarte multe competitii.Pentru ca nu era refacut in totalitate, elvetianul de 39 de ani a fost nevoit sa declare forfait si pentru startul sezonului 2021, care a culminat cu Australian Open.Federer a castigat editiile 2005, 2006 si 2011 ale competitiei din Qatar.CITESTE SI: