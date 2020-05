Suma uriasa donata de Roger Federer in ultimele luni

Ziare.

Initial, Federer a contribuit cu 170.000 de dolari, suma destinata Rally For Relief, care a luptat impotriva incendiilor de vegetatie din Australia.Pe 7 februarie, fundatia lui Federer a organizat "Match For Africa 6" in orasul sud-african Cape Town. Cu ajutorul lui Bill Gates Rafael Nadal si al actorului sud-african Trevor Noah, Federer a oferit un spectacol grandios in fata a 50.000 de spectatori, colectand mai bine de 3 milioane de dolari pentru copiii saraci din Africa.Jucatorul nascut in orasul Basel si sotia sa Mirka au donat apoi un milion de dolari pentru a ajuta familiile afectate de coronavirus in Elvetia.Federer a trecut de 5 milioane de dolari cand a mai donat un milion pentru copiii africani saraci si familiile lor. Gratie lui Federer, aproximativ 64.000 de africani vor beneficia de mese.