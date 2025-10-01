Surpriza uriasa la Brisbane. Federer pierde finala in fata unui tanar jucator

Duminica, 10 Ianuarie 2016, ora 13:07
4283 citiri
Roger Federer surprinde neplacut in acest debut de an 2016, pierzand prima finala pe care o disputa in circuitul ATP, la Brisbane, in Australia.
Marele maestru elvetian a pierdut ultimul act in fata tanarului Milos Raonici, din Canada.
Scorul a fost 4-6, 4-6, dupa o ora si 28 de minute.
Federer era favoritul 1 in Australia, in timp ce Raonici era favorit 4.
Canadianul Raonici are 25 de ani si este locul 14 ATP.
Este doar a doua victorie directa a lui Raonici in intalnirile cu Federer.
