Isterie la Wimbledon. Omagiu grandios pentru ”Regele” Roger Federer. Soția și prințesa i-au fost alături VIDEO

Fostul mare tenisman elveţian Roger Federer, retras anul trecut din activitatea competiţională, a fost omagiat marţi la Wimbledon, imediat înainte de startul meciurilor de pe terenul central, informează L'Equipe.

Cei prezenţi pe terenul central s-au ridicat pentru a-l saluta pe Federer, care tocmai îşi făcuse apariţia în Loja Regală de la Wimbledon. Elveţianul a avut apoi parte de o lungă ovaţie, întreruptă doar atunci când Prinţesa de Wales, prezentă alături de el, i-a propus să se aşeze pentru a face loc jocului şi campioanei en titre, Elena Rîbakina.

Turneul englez a hotărât să-l onoreze marţi pe fostul număr 1 mondial, în calitatea sa de "jucătorul cel mai titrat la Wimbledon", cu opt trofee cucerite aici (perfomanţă care poate fi egalată de Novak Djokovic la finalul ediţiei din acest an). Federer a putut vedea că popularitatea lui este intactă.

În costum crem şi cu cravată de culoare închisă, însoţit de soţia sa Mirka, de părinţii săi şi de antrenorul său dintotdeauna, Severin Luthi, Federer şi-a făcut apariţia în tribune la ora locală 13:27, când Loja Regală era deja plină.

Tocmai fusese difuzat în semn de omagiu un videoclip în care Federer spunea, acum câţiva ani, că ar fi plăcut să revină în aceste locuri după retragere pentru a savura un ceai. Dar nu este sigur că fostul jucător nu a fost copleşit marţi de nostalgie, scrie L'Equipe.

Ultimul meci al lui Federer la Wimbedon a avut loc în 2021, când şicanat de problemele la genunchi, a fost eliminat în semifinale de polonezul Hubert Hurkacz.

Campionul elveţian a jucat ultima oară toamna trecută la Laver Cup de la Londra, iar săptămâna trecută a primit un omagiu similar la turneul pe iarbă de la Halle (Germania), pe care l-a câştigat de zece ori.

The moment Roger Federer returned to Centre Court at Wimbledon.

